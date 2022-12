Santarcangelo è pronta a festeggiare l'anno nuovo, tanti gli eventi diffusi in programma

Anche quest’anno la festa di Capodanno in programma a Santarcangelo sarà diffusa in diversi punti del centro città: il titolo scelto, “La bòba”, rende ancora una volta protagonista il dialetto e la poesia “Nadèl” di Raffaello Baldini, come per “LòMM. Natale e Capodanno a Santarcangelo”.

Per la notte di San Silvestro, ristoranti e osterie proporranno come di consueto aperitivi e cene, piatti e drink a tema, mentre alcuni bar sono già al lavoro per organizzare animazione e musica per tutta la serata.

In piazza Ganganelli, a partire dalle ore 23:45 prenderà il via l’anteprima musicale a cura del partner storico di Santarcangelo, il Bradipop, che nel 2022 farà coppia con un marchio che ha fatto la storia delle notti riminesi: Melodj Mecca. A scandire l’inizio del nuovo anno, lo spettacolo dei fuochi d’artificio in programma alle 24, a cui seguirà una serata di festa con la musica dei migliori dj delle due discoteche riminesi.

Rockeggiante e alternativa la proposta del Bradipop Club, che tra gli altri vedrà protagonista dj Magi, mentre per Melodj Mecca, tempio della musica afro con più di 30 anni di storia, aprirà le danze dj Meo, che dividerà la consolle con i dj Steve, Alex Erre e Sanco.

“Il Capodanno 2022 è frutto di un grande sforzo collettivo della comunità di Santarcangelo, che anche in un anno delicato come quello che stiamo vivendo, ha unito gli intenti per elaborare una proposta in cui le attività economiche diventano protagoniste”, afferma la sindaca Alice Parma.