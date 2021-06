La famiglia di Giulio Fini in vacanza a Cattolica da tre generazioni: nozze d'oro con la Regina

A dare il via alle ferie in Romagna è stato il nonno Luciano e adesso il nipote riceve la "targa fedeltà"

Mezzo secolo di "passione" con la Regina dell'Adriatico. Il traguardo delle "nozze d'oro" con Cattolica è stato riconosciuto venerdì pomeriggio a Giulio Fini. La sua famiglia da tre generazioni è legata alla città, ha inaugurato le vacanze al mare il nonno Luciano nel lontano 1924. La sua "fedeltà" è stata premiata con una targa, accompagnata dal brand book cittadino ed altro materiale turistico, consegnata dalla Vicesindaco Nicoletta Olivieri presso il Palazzo del Turismo. Alla cerimonia hanno prese parte anche la compagna Marianna, che segue Giulio a Cattolica da 12 anni, ed il figlio Francesco di 4 anni già innamorato di Cattolica.

Giulio ha compiuto 50 anni lo scorso febbraio, lavora in banca ed è bolognese. La sua famiglia dai nonni ai genitori sono stati clienti storici dell'Hotel Monetti tra gli anni 50 e 60. Anche il nonno Luciano ricevette dall'Amministrazione, nel 1974, la targa fedeltà e Giulio mostra con orgoglio le foto che immortalano quel momento. Dal 1988 ha comperato casa e tutte le estati, ma anche d'inverno, non perde occasione di tornare a Cattolica. Nel tempo ha frequentato i Bagni 55 e da diversi anni l'Altamarea Beach Village.

“Adesso tocca a mio figlio Francesco - scherza con Giulio - proseguire con la quarta generazione”, mentre si brindava per festeggiare questo riconoscimento. Immancabile la foto di rito per fissare il ricordo e l'augurio finale della Olivieri di ritrovarsi ancora nelle prossime stagioni per proseguire ed incrementare gli anni di “fedeltà”.