Le porte del forno si aprirono per la prima volta nel 1924, un secolo di attività per la "bottega storica"

Giornata storica al Panificio Villa. Grande festa per l’iscrizione nell’Albo delle Botteghe Storiche del Comune di Misano Adriatico e per i 100 anni dell’attività. Le porte del forno si sono aperte nel 1924, con l’insegna Migani che produceva e vendeva principalmente pane, servendo soprattutto alberghi e colonie. Qui la signora Virginia Salvatori, per tutti Gina, iniziò lavorare come operaia rilevando poi l’attività dal 1958 insieme ai figli Otello, Fausto, Vittorina, Giovanni e al giovanissimo Ermes, che allora aveva 16 anni. Da allora l’attività di famiglia porta il nome di Panificio Villa, dal cognome del marito di Gina, il signor Guglielmo. Nonna Gina rimase a impastare le sue tipiche ciambelle fino all’età di 92 anni, continuando a dispensare consigli nell’attività di famiglia, che ora è gestita da Ermes insieme alla moglie Bruna e ai figli Emanuele e Daniele. Tre generazioni al lavoro, qualità, cortesia ne fanno un punto di riferimento per cittadini e turisti.

Oggi il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni, l’assessore alle Attività Economiche, Filippo Valentini e il referente della delegazione di Misano di Confcommercio provinciale, Giacomo Maroncelli, hanno consegnato alla famiglia Villa la speciale targa di Bottega Storica multimediale, che la inserisce anche nel progetto di valorizzazione delle Botteghe Storiche di Confcommercio della provincia di Rimini.

Fabrizio Piccioni, Sindaco di Misano Adriatico commenta: “Le Botteghe Storiche riconoscono la capacità imprenditoriale dell'azienda e spesso anche l’impegno di tramandarne professionalità e passione per il lavoro alle nuove generazioni. Ognuna racconta una storia e arricchisce la cultura d’impresa della comunità in cui è inserita. Congratulazioni dall’Amministrazione e l’augurio di un futuro colmo di successi”.

“Per la nostra Associazione è stato un grande piacere accompagnare il Panificio Villa all’iscrizione nell’Albo comunale delle Botteghe Storiche di Misano – dice il referente di delegazione, Giacomo Maroncelli -. Un riconoscimento più che meritato per un’attività che compie 100 anni, che vede al lavoro la stessa famiglia da tre generazioni e che è sempre stata un fiore all’occhiello per la nostra comunità. Attenti alle esigenze dei clienti, aperti anche oltre la stagione, la famiglia Villa è stata capace anche di leggere le trasformazioni del mercato e di vagliare sempre nuove opportunità. Le giornate di tanti misanesi sono legate al Panificio Villa e per me un piacere doppio consegnare questa targa, perché conosco personalmente la famiglia e ricordo ancora quando da bambino giocavo con Daniele dietro al bancone dove c’era ancora sua nonna Gina. E il profumo dei bomboloni caldi lungo tutto il viale, un piacere anche solo pensarci...”.

“Siamo onorati di ricevere questo importante riconoscimento per la nostra attività – dice il titolare Emanuele Villa –. Ringrazio il Comune e Confcommercio che ci ha seguiti nell’iter per ottenerla. Quest’anno poi cade anche il 100° anniversario dell’apertura del forno e abbiamo preparato questa grande festa per noi e per i nostri clienti. Il nostro panificio ha una lunga storia che parte da mia nonna Gina e arriva fino a noi grazie alla passione per questo lavoro da parte dei miei genitori e degli zii, che l’hanno tramandata fino a noi. Certo, non sono più gli anni del boom economico e credo che chi gestisce le piccole attività di quartiere debba ottenere delle medaglie, ma con impegno, lavoro e qualche buona idea che affianca le nostre storiche produzioni, come il laboratorio di pinsa romana, riusciamo a mantenere aperta l’attività e a continuare a servire i nostri clienti con la stessa passione di sempre i nostri clienti”.