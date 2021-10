Sul set 'in divisa': un giovane talento romagnolo protagonista del videoclip di "Sapore di sale"

"E' stata un'esperienza bellissima, straordinaria. La rifarei subito". Questo è tutto l'entusiasmo di Leon Rinaldi, ragazzo 12enne di Santarcangelo di Romagna, che è stato tra i protagonisti del videoclip di 'Sapore di Sale'. Lo storico successo di Gino Paoli, pubblicato per la prima volta nel 1963, quasi 60 anni dopo ha trovato una nuova vita grazie a un videoclip ambientato sulla Riviera romagnola. Le riprese sono state effettuate infatti a luglio a Bellaria Igea Marina, con la regia di Stefano Salvati (già regista dei video di Vasco Rossi, Zucchero, Laura Pausini e di tante altre star della musica) e per la produzione del festival Imaginaction.

Attori di questo grande omaggio alla musica italiana, in uscita a breve, sono tanti ragazzi scelti durante i casting della Daimon Film. E fra loro, appunto, anche il santarcangiolese Leon che sul set ha assunto le vesti di un agente di polizia impegnato a 'mantenere l'ordine' sulla Riviera. Il video infatti è ambientato proprio nella Romagna degli anni '60, come per voler rievocare l'atmosfera cantata da Gino Paoli nel brano. E sono i bambini, vestiti e acconciati da adulti, a riportare in vita gli anni del boom economico.

"Mi sono divertito tantissimo - racconta Leon, alla sua prima esperienza sul set - lo rifarei anche altre due o tre volte. Per me sono stati tre grandi giorni, un po' come un lavoro". E in effetti le riprese sono state impegnative per il giovane santarcangiolese e per tutti gli altri attori, coordinati per tre intense giornate dalla troupe. "Tutti i membri dello staff sono stati bravissimi e il regista è stato molto gentile".

L'emozione di certo era tanta per Leon, ma a guidarlo era una passione speciale. "Mi piace il mondo del cinema, fare video. Forse farò anche un film a breve - svela il giovane attore - Mi piace recitare, ma mi piacerebbe molto anche fare il regista". Ma se era la prima volta in un videoclip musicale, per Leon non era la prima esperienza davanti a una telecamera. Da qualche tempo infatti ha aperto un canale YouTube (Leone gold extreme) dove ha già pubblicato alcuni brevi video. A tutto questo si aggiunge il ritorno in classe: "E' stato un rientro positivo - spiega Leon, che quest'anno frequenta la seconda media - I miei amici erano felici per questa mia esperienza, mi hanno fatto i complimenti e qualcuno mi ha anche seguito durante le riprese".