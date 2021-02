Colazione a Rimini, i locali per iniziare la giornata col piede giusto

Non sai dove far colazione la mattina? Ecco i posti migliori secondo TripAdvisor e non solo

Sai che la colazione è il pasto più importante, ma a cappuccino e brioches proprio non riesci a rinunciarci? E poi sorseggiare il caffè mentre si legge il giornale è proprio una routine che ti migliora la giornata. Per te la colazione al bar è un must. Allora pensi dove andare. Ti viene in mente il solito posto, poi però ti ricordi di quel locale che ti ha suggerito un amico o hai letto sul giornale. Lì si che preparano goloserie per iniziare diversamente la giornata.

Bene, se non sai ancora dove andare ci pensiamo noi. Abbiamo scelto le migliori sette colazioni, secondo TripAdvisor, ma non accontentandoci siamo andati a sbirciare anche in altri siti per scoprire altri gusti.

Che dite, iniziamo a ordinare brioches e cappuccino o caffè?

Dove fare colazione a Rimini? I bar della provincia

Ad oggi il Dpcm permette di sedersi al tavolo di bar e locali quindi la colazione fuori casa rimane un must imprescindibile, sia per gli affezionati (e chi può permetterselo) sia per chi, per motivi di lavoro, non ha nemmeno il tempo di bersi un caffè veloce tra le mura della propria abitazione. Tra storiche conferme e alcune curiose sorprese, scopriamo quali sono i locali dove fermarsi per colazione secondo Tripdvisor

1) Eurobar in viale Regina Margherita, 179

È il primo bar che incontriamo digitando “classifica caffè a Rimini Tripadvisor”. Con stile marinaresco questo bar offre ottime brioches, cappuccini e caffè.

2) Maracuja in via Tripoli, 254

Il Maracuja, la pasticceria con tipiche specialità siciliane, rosticceria snack veloci, arancine, aperitivi e tanto ancora, conquista il secondo posto.

3) Pasticceria Caffè Novecento, in viale Giuliano Dati, 22, Viserba

Qui dal 1996 viene servito caffè Masini, la miscela incontra il gusto della clientela aroma cioccolatoso e fruttato, il cappuccino esclusivamente montato con latte biologico o alla soia per intolleranti da accompagnarsi con brioches vegane. E poi vasta scelta tra succhi bio plose e infusi di te dello Sri Lanka. Nel pomeriggio si può gustare caffè con panna montata o zabaione per trascorrere momenti nella dolcezza.

4) Bar gelateria Da Pino, viale Ivo Olivieri, 91 a Miramare di Rimini

Un luogo d’incontro conviviale e un lounge bar pronto ad accogliervi per un aperitivo piacevole, fresco e originale in un ambiente immerso nel verde ed a pochi passi dal mare, ideale per ricaricarsi, chiacchierare e gustare nuovi sapori prima di iniziare la giornata.

5) Caffè Ducale, Corso d’Augusto, 222, Rimini

Qui prendere un semplice caffè può diventare una esperienza indimenticabile per la qualità del prodotto e la spiegazione appassionata del proprietario!

6) Bar Lento, in via Aurelio Bertola 52, Rimini

Caffetteria bio vegan in stile vintage nel centro storico di Rimini. Un locale accogliente dove poter gustare una colazione riscoprendo i sapori di casa o leggere un libro sorseggiando un infuso. Si può raggiungere in bicicletta e posteggiarla all’ ingresso del locale o arrivare a piedi passeggiando per le vie del centro.

7) Caffè Pascucci, viale Amerigo Vespucci, 3b, Rimini

Al Pascucci, oltre alle brioches, trovate fantasiosi cappuccini e caffè.

E poi troviamo anche...

Navigando nel web abbiamo trovato anche altri locali. TripAdvisor non li menziona o non li fa rientrare nella top ten, ma dove una fermata può cambiare la giornata. Il dissapore e gustandomagazine premiano la pasticceria Lievita. A questa dissapore aggiunge anche alla pasticceria Rinaldini. Mentre gustandomagazine pone l’accento anche su Panenostro e Pastrocchio.

Pasticceria Lievita, Via Emilia, 18 Riccione (RN)

In questa pasticceria c’è tutto per una colazione alternativa con sapori che non hanno nulla di scontato come i biscotti orzo e cocco, oppure farro e cioccolato. E poi crostate, torta pere e cioccolato, e naturalmente i croissant. Qui, potete scoprire preparazioni mirabolanti e golose, sane e nutrienti.

Pasticceria Rinaldini, in Via Coletti, 131 a Rimini

Dissapore consiglia anche la Pasticceria Rinaldini. Roberto Rinaldini è un volto noto nel mondo della pasticceria, ma a prescindere dal grande nome, la colazione qui è unica: ambiente coloratissimo e divertente, pancake da leccarsi i baffi, frolle e frollini da capogiro.

Panenostro, Viale Amerigo Vespucci, 71, Rimini

Nel weekend c’è la colazione a buffet, fino alle 12, tra dolce e salato potrai gustare una ricca e sostanziosa colazione. Per i più golosi c’è una buona selezione di dolci fatti tutti in casa: torte, crostate, biscotti, muffi, plumcake e tante altre cose golose, che ogni giorno vengono proposte.

Pastroccio, Via Cortemaggiore, 6/a, Riccione

Pastrocchio a Riccione è un locale polifunzionale che nasce come laboratorio di pasticceria, panetteria e caffetteria ed ha un tocco del tutto personale, che lo rende unico. Qui, si possono fare delle ottime colazione e brunch. Le materie prime buone, con un’ottima varietà e con un’atmosfera giovanile molto newyorchese

IoeRimini mette al primo posto Bio’s cafè e tra i classici non manca la Pasticceria Duomo.

Bios Caffè, via Bramante 7, Rimini

Cappuccio con latte di soia e brioche vegan qui è un must. Ma la scelta è variegata, infatti, nel corso degli anni, Bios Cafè ha individuato prodotti di eccellenza per dare il più possibile benessere e gusto ai clienti. Una sorta di coccola per iniziare bene la giornata!

Pasticceria Il Duomo, via Bufalini 60, Rimini

Pasticceria, caffetteria, sala da tè, le colazioni al Duomo sono ottime. I croissant freschi di giornata, realizzati nel laboratorio artigianale adiacente, vanno dal classico cornetto da accompagnare al cappuccino alle brioche farcite, fino a quelle in versione vegane alla quinoa con ripieno di lamponi. Le vetrine della pasticceria Il Duomo poi fanno venire l'acquolina in bocca al solo guardarle: i bomboloni, le brioche al cioccolato, alla crema, con il miele, la marmellata, le paste. Da provare le crostate mignon con i frutti rossi, oppure le mini cheesecake.