Location da favola e nulla lasciato al caso, una riminese si aggiudica il Wedding Awards

In un settore dove l’improvvisazione regna sovrana, la professionalità non solo paga, ma premia. Per conferme, chiedere a Robertà Patanè. Per il nono anno consecutivo, infatti, la wedding planner riminese si aggiudica il premio più ambito dai professionisti del wedding in Italia, il Wedding Awards, ed è l’unica premiata in provincia di Rimini, nonostante le difficoltà vissute a causa del Covid-19, sia dagli operatori del settore sia dai diretti interessati, cioè gli sposi.

“Punto da sempre alla professionalità e sono felice che gli sposi la comprendano e la scelgano. - commenta la Patanè - Per questo ho voluto fortemente ottenere anche la certificazione della professione e sono stata la prima Wedding Planner certificata in Emilia-Romagna”. Per ottenere la certificazione è necessario documentare l’esperienza, la formazione e sostenere un esame tutt’altro che semplice, sia scritto sia orale.

“Il nostro è un settore dove l’approssimazione generale rischia di rovinare uno dei giorni più importanti nella vita di due persone. Da più di quattro anni, attraverso il mio video blog, mi impegno per informare sposi e professionisti del settore, in modo che nessuno possa prendere alla leggera questo mestiere. Prima della certificazione non c’era modo di distinguere un Wedding Planner inesperto, che magari non aveva fatto neanche un minimo di formazione, da chi questo lavoro lo sceglie per farlo seriamente, assumendosi la responsabilità di un momento delicato nella vita di due persone e delle loro famiglie”.

Oggi la certificazione è una realtà e la Wedding Planner riminese non ha esitato nel voler ottenere questo riconoscimento e poter fornire così maggiori garanzie ai suoi sposi. “Credo che ogni Wedding Planner d’Italia dovrebbe certificarsi per dare il giusto valore a questa professione” conclude la Patanè mentre festeggia il meritato premio ricevuto.