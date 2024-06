Da Comacchio a Cattolica, i waterfront romagnoli raccontati dalla regina delle guide di viaggio

I waterfront romagnoli, luoghi simbolo della trasformazione epocale che negli ultimi anni ha interessato le località balneari della Romagna, sono spazi dove natura e wellness si fondono per dare vita a infrastrutture all'avanguardia, diventate i nuovi emblemi della vacanza nelle province romagnole. Al racconto di questi nuovi lungomari, ma anche di musei, percorsi naturalistici e mete di interesse, è dedicato il nuovo progetto editoriale che vede fianco a fianco Lonely Planet Italia e Visit Romagna.

L’iniziativa, partita il 25 giugno, prevede la ideazione e realizzazione da parte di Lonely Planet di video e articoli dedicati al territorio della Romagna lato “vista mare” pubblicati sul sito www.lonelyplanetitalia.it in lingua italiana. I contenuti realizzati promuovono e valorizzano il lifestyle romagnolo, in particolare per le aree del litorale (focus sui waterfront) con attenzione a natura, wellness, enogastronomia e cultura. Prevista anche una campagna di comunicazione sui social della casa editrice.

Lonely Planet è oggi l’editore di guide di viaggio più apprezzate e diffuse al mondo, ha venduto oltre 120 milioni di copie ed è tradotta in 11 lingue diverse. In Italia è il primo editore di guide turistiche con una quota di mercato pari al 46%, (dati GFK a valore dicembre 2023). Il catalogo Lonely Planet in italiano conta oggi oltre 250 titoli, di cui 45 dedicati a destinazioni italiane.

I Comuni romagnoli coinvolti

Il nuovo progetto targato Lonely Planet si snoda da nord a sud per accompagnare il visitatore alla scoperta della Romagna percorrendo i suoi luoghi caratteristici in 48 ore, utilizzando mezzi sostenibili quali treno e bicicletta e vivendo come un vero local, assaporando il gusto dei prodotti romagnoli e incontrando personaggi della vita quotidiana in Romagna.

Dieci i Comuni coinvolti nel progetto, 45 milioni di euro complessivamente investiti, 40 km di lungomare riqualificato all'insegna della tecnologia e delle soluzioni green per dare forma a spazi che possono essere vissuti 365 giorni all'anno, coniugando attività all'aria aperta e benessere, salotti con vista mare caratterizzati da verde, piste ciclabili, attrezzature sportive, fontane. Da Comacchio a Cattolica, passando per Riccione, Bellaria, Cervia, San Mauro Mare, Misano Adriatico, Ravenna, Cesenatico e Rimini con il suo Parco del Mare.

Nella narrazione di Lonely Planet trovano spazio anche il Museo della Marineria di Cesenatico, le Valli di Comacchio, Classis Ravenna - Museo della Città e del Territorio di Ravenna e tanto altro ancora, oltre al buon cibo e ai gioiosi vini dei colli romagnoli.

Il progetto Lonely Planet è stato realizzato grazie anche alla collaborazione di: Po Delta Tourism, Parco del Delta del Po, Comune di Comacchio, Comune di Ravenna, Rivaverde Family Camping Village, Fondazione Parco Archeologico di Classe, Comune di Cesenatico e Museo della Marineria, Omar Casali (Maré: cucina, spiaggia, bottega), Elen Souza (Team Elen Souza), Romagna Spiagge, Massimo Lorenzi (Enio Ottaviani Winery) e Ristorante Gente di Mare.