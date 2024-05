Nuova versione del "Gioca Jouer" di Claudio Cecchetto, con Lucilla diventa tormentone per i bimbi

Lucilla, regina dei più piccoli sul web, prossima al miliardo di visualizzazioni su Youtube, presenta "Gioca Jouer", la canzone italiana più ballata di tutti i tempi, con la partecipazione straordinaria dello stesso Claudio Cecchetto. La canzone uscita nel 1981, diventò subito un vero e proprio tormentone, scalando le classifiche italiane ed internazionali, un’icona senza tempo del pop italiano; proprio Cecchetto lo definì “un gioco associato alla musica.”

Il brano sarà disponibile in tutte le radio e su tutti i digital store da martedì 14 maggio ed in pre-save dal 7 maggio, anche in formato Dolby Atmos. Per festeggiare questo incredibile featuring, il Gioca Jouer, sarà disponibile anche in formato fisico, un esclusivo Vinile 45” in tiratura limitata firmato da Lucilla.

Il 14 maggio sul canale di Lucilla, sarà disponibile anche il videoclip. Lucilla canterà e ballerà, per la prima volta, insieme al piccolo grande corpo di ballo “Alman Kids Crew”. L’ 8 giugno, inoltre, per la prima volta a Leolandia i fans di Lucilla, potranno ballare e cantare il Gioca Jouer, insieme alla loro beniamina ed al piccoli ballerini della Alman Kids Crew.