"A sém turné", gli operatori del Mercato Coperto pronti a deliziare i palati con il ritorno de "La Magnèda"

"A sém turné" (Siamo tornarti). Esclamano così gli operatori del Mercato coperto di Rimini per annunciare e rinnovare l'appuntamento gastronomico che ingolosirà e prenderà per la gola i propri "fedelissimi" per l'intera stagione estiva. Negli spazi esterni della struttura di via Castelfidardo, a partire da mercoledì 28 giugno, torna "La Magnèda" (La mangiata abbondante).

Un'occasione, in cui "celebrare" l'estesa struttura che sin dal 1969 reparti d'ortofrutta, pescheria, macelleria e generi alimentari di varie tipologie, permette quotidianamamente a commercianti e cittadini di portare in tavola prodotti e materie prime di qualità e divenendo così in una sorta di istituzione cittadina e punto di riferimento non soltanto per gli acquisti alimentari ma anche inteso come luogo di incontro, aggregazione e scambio.

E proprio in questa ottica, la "ghiotta e appetitosa" manifestazione culinaria porterà in tavola attraverso le mani degli operatori della struttura, tradizione ma al tempo stesso innovazione tramite stand gastronomici e pietanze tipiche dello street food

Così, tra prodotti a km0 che spazieranno da spaghetti cozze e vongole, carne alla griglia, piadina salsiccia e cipolla, grigliata sardoncini e saraghina, fritto di pesce, cozze e vongole, hamburger con patatine, cocomero e tanto altro ancora, gli "improvvisati" cuochi tra pentole e fornelli intendono celebrare la Romagna e le ricchezze agroalimentari del territorio, per alcune serate all'insegna della convivialità, allegria e spensieratezza.