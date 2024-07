Il ricordo di Ivan Graziani è più vivo che mai, in tanti si ritrovano al festival a cantare le sue canzoni

E’ calato il sipario sulla terza edizione del Maledette Malelingue Festival, la kermesse di musica e arte in ricordo del grande Ivan Graziani. Il bilancio dell’edizione 2024 non ha fatto altro che confermare il successo della manifestazione: in tantissimi hanno partecipato agli eventi in programma lungo il Parco Ivan Graziani nelle giornate di sabato e domenica e hanno riempito, la domenica sera, l’Arena sul Fiume per l’atteso concerto del “Per gli amici Tour” che ha visto sul palco i figli di Ivan, Filippo e Tommaso Graziani, insieme a musicisti di alto profilo. Bellissima ed emozionante l’esibizione dell’ospite speciale Raphael Gualazzi, legato alla famiglia Graziani “ da due generazioni” come ha spiegato Filippo, ricordando il rapporto di amicizia e artistico tra Ivan Graziani e Velio Gualazzi ai tempi dell’Anonima Sound.

Da sottolineare, in particolare, l’aumento in percentuale di visitatori da fuori, che hanno raggiunto Novafeltria da varie parti d’Italia e anche dall’estero nel ricordo di Ivan. “Questo ci fa enormemente piacere – spiegano gli organizzatori – perché dimostra che questo Festival , dopo soli tre anni, rappresenta un valore aggiunto non solo per Novafeltria ma per tutto il territorio ed è un punto di riferimento per i fans di Ivan Graziani. I tanti visitatori venuti da fuori, si sono fermati anche più giorni, hanno alloggiato nelle strutture ricettive, hanno apprezzato l’enogastronomia locale e visitato i musei e i bellissimi borghi della nostra vallata, con riflessi sull’economia locale di tutto il territorio”.

I visitatori hanno potuto apprezzare anche la mostra del fumettista di fama internazionale Carmine di Giandomenico che ha voluto omaggiare il Festival con un’opera permanente dedicata a Ivan lungo il Parco Ivan Graziani. Si sono poste le basi, inoltre, per un progetto in prospettiva che richiamerà artisti emergenti nel campo del fumetto da tutta Italia, anche dall’estero nei prossimi anni.

Nella due giorni, lungo il Parco, si sono esibiti 8 artisti, alcuni dei quali hanno presentato in anteprima o per la prima volta al pubblico i loro album. Inoltre quattro artisti sono stati selezionati per esibirsi davanti il prestigioso Club Tenco per “Il Tenco Ascolta” con i loro inediti.

“Offrire una vetrina importante ad artisti emergenti, nel nome di Ivan, è uno degli obiettivi che questo Festival si è posto sin dalla prima edizione – concludono gli organizzatori -. Siamo lieti di avere dato anche quest’anno a tanti giovani l’opportunità di farsi conoscere”.