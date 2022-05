La segnalazione. "Manutenzione carente alla vegetazione sul lungomare. Non una bella cartolina"

Riceviamo e pubblichiamo la seguente segnalazione giunta alla redazione:

"Sono numerose le segnalazioni che ci arrivano sullo stato di abbandono del verde sui lungomari Nord. Oggi segnalo la situazione di Rivabella, tra le quattro frazioni la più trascurata. Una vegetazione cresciuta senza essere curata e rimpiazzata, in balia di se stessa. Come associazione Quartiere 5 ci chiediamo se ha avuto senso spendere milioni di euro per poi ritrovarci ad avere un lungomare nuovo senza manutenzione, non è una bella cartolina per i turisti. Soprattutto questi episodi ci portano ad avere dei dubbi sulla manutenzione, in quanto è evidente come la parte più difficile di un’opera pubblica è il mantenimento, non la costruzione. Chiediamo un celere e consistente intervento di sistemazione, soprattutto in vista della stagione estiva".

Claudio Mazzarino

Presidente - Associazione Quartiere 5