Marco Scorza, lo stylist inviato della trasmissione "Camper" di Rai 1 fa capolino al mercato

All'interno di Camper il programma di punta di Rai 1 che sa di estate e parla d'estate, con un padrone di casa Marcello Masi che accompagna il pubblico in ogni puntata in luoghi di vacanza e attività estive, è presente la nuova rubrica Moda da bancarella, condotta dallo stylist Marco Scorza.

Scorza, ogni puntata sceglie un mercato rionale da visitare e, tra la folla, sceglie una donna, la porta con sé e diventa in un attimo modella per un giorno: lo stylist gli crea infatti un look sempre spendendo il meno possibile e rendendola favolosa. La missione del conduttore, infatti è dimostrare al pubblico che anche con pochi soldi se si sa cercare ci si può vestire bene anche al mercato.

Le donne sono sempre contente quando si parla di vestiti e ancora di più quando hanno uno stylist, un professionista, dedicato a loro, soprattutto se ad esserlo è Marco Scorza noto ed affermato stylist di diversi volti noti del panorama televisivo. Per la Romagna, Scorza ha deciso di visitare proprio lo storico mercato di Rimini che, dalla porta augustea, si espande per tutta la piazza.