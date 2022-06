Le mascotte di Luì e Sofì arrivano al centro commerciale, selfie nel segno di "Me contro te"

Dove puoi scattare un selfie con Luì e Sofì Mascotte? A Le Befane Shopping Centre di Rimini. Sabato 25 giugno 2022 le simpatiche mascotte dei "Me contro Te" incontreranno i bambini per divertirsi assieme e scattare selfie in piazza Zara. Nella giornata saranno ben sette le uscite delle mascotte, per soddisfare la curiosità di tutti i partecipanti: ore 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. Le mascotte che sabato 25 giugno saranno a disposizione di tutti i bambini che si presenteranno presso il centro commerciale di Rimini si ispirano ai celebri Luì e Sofì, ovvero Luigi Calagna e Sofia Scalia. Conosciuti come i 'Me contro Te', impegnati quotidianamente nelle sfide e nei giochi più divertenti, oggi il loro canale Youtube ha ormai superato i 6 milioni di iscritti mentre sono già tre i film realizzati per il grande schermo.