E Zaccagni ha fatto gol, una canzone in onore del romagnolo che ha salvato l'Italia agli Europei

Da Alberto Pazzaglia alias Betobahia l'autore di Ciapa la Galeina, canzone in dialetto romagnolo famosa nel mondo, arriva il nuovo tormentone del momento: la house music song intitolata Zaccagni Gol scritta e musicata da Pazzaglia, musicista e cantautore che lavora anche per la Coop Levante come marinaio di salvataggio al bagno Kalima 17 di Viserba

"Erano le sei della mattina e nel risveglio mi suonava in testa una musichetta - racconta Pazzaglia - mi alzo e mi metto subito al lavoro creando questa house music song dedicata al nuovo fenomeno mediatico che sta diventando in Romagna in e soprattutto in riviera a Bellaria Igea Marina una vera Mania Mattia Zaccagni calciatore bellariese con il suo gol che ci ha portato agli ottavi del finale del campionato europeo è diventato il super eroe del momento".

Mattia Zaccagni, bellariese, 29 anni, classe 1995, è il nuovo fenomeno mediatico del momento grazie al suo meraviglioso gol agli ultimi secondi contro la Croazia che ha regalato il passaggio del turno agli ottavi di finale del campionato europeo di calcio- La canzone Zaccagni Gol di Betobahia è già online su tutti gli Store musicali da Spotify Itunes per creare storie Social su Tik Tok e Instagram e altri Network.

Alberto Pazzaglia sarà venerdì, 28 giugno, alle 21 all'Arena arcobaleno di San Mauro Mare insieme al concorso Miss Grand International, per eleggere la più bella di Romagna e, per l'occasione, presenterà la nuova canzone.