Sulle note di "Origami all'Alba", Clara Soccini conquista il palco di Maxibon Music Wave

"Quanto è carico il pubblico di Aquafan qui a Riccione! Qui si sta proprio bene!". Con queste parole, la cantance e attrice Clara Soccini (conosciuta come una delle protagonista della serie tv del momento Mare Fuori) nella giornata di martedì 18 luglio ha conquistato il palcoscenico della Piscina Onde di Aquafan per la seconda tappa di Maxibon Music Wave.

La poliedrica artista è anche conosciuta dal grande pubblico per il brano "Origami all’alba" che in soltanto 5 giorni dall’uscita, ha superato i 2,4 milioni di stream. I suoi brani sono trend virali su TikTok e sta conquistando con ogni singolo tutte le classifiche. “Questo brano, Origami all’alba, mi ha cambiato completamente la vita. Ho voluto farlo cantare a tutto il pubblico. Viva l’estate, divertitevi senza pene d’amore. La vita è una” - afferma Clara.

Il frontman Franky le ha poi chiesto se ama di più fare musica o cinema, e lei ha risposto “Amo entrambi. Se proprio devo scegliere, posso dire che la musica è la mia vita. Ma viva anche il cinema, l’arte in generale. Partecipare alla serie Mare Fuori mi ha davvero dato tantissimo”.

In attesa del suo primo Ep, Clara ha fatto una doppia sorpresa: prima ha duettato con il pubblico in piscina, a bordo vasca, e cantato ‘Origami all’alba’ con tre piccoli fan, poi ha suonato la campana di Aquafan per dare il via alla maxi onda Monkey Wave.

La rassegna musicale Maxibon Music Wave, porterà per l'intera stagione estiva tanta allegria e divertimento all'interno del parco acquatico, vedendo un susseguirsi di artisti come Will (25 luglio), The Kolors (1 agosto), Shade (8 agosto), Random (15 agosto) e Matteo Romano (22 agosto).