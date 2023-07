Con "Maxibon Day", impazza l'estate e il divertimento con Le Donatella, Divanoletto e i The Kolors

Prosegue incontrastato l'appuntamento musicale di Maxibon Music Wave, tra le onde del parco acquatico più famoso d'Europa e che culminerà nella giornata di martedì 1 agosto con "Maxibon Day".

“Abbiamo lavorato in questi mesi con gli amici di Aquafan per dar vita ad una giornata di puro divertimento in perfetto stile Maxibon”, dichiara Simona Mantovani, Brand Manager di Maxibon.

Ospiti del Maxibon Day saranno il duo musicale e televisivo Le Donatella insieme al presentatore Nicolò De Devitiis, in arte Divanoletto, tutti volti seguiti e amati dai giovani della Gen Z.

Il momento musicale della giornata sarà affidato a Stash che con i propri "fedelissimi" The Kolors, farà danzare e cantare a squarciagola il pubblico di Aquafan, in un concerto live di fine giornata.

La rassegna musicale Maxibon Music Wave, porterà per l'intera stagione estiva tanta allegria e divertimento all'interno del parco acquatico, vedendo un susseguirsi di artisti come Shade (8 agosto), Random (15 agosto) e Matteo Romano (22 agosto).