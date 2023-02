Sold out per Laura Morante e lo spettacolo "Medea"

Sold out per Medea con Laura Morante che sarà in scena alla Granturismo domenica 26 febbraio nell'ambito della stagione teatrale nata “La bella stagione – Spazio Tondelli on the go”.

Il Palazzo del Turismo di Riccione ospita una delle protagoniste assolute della scena italiana, Laura Morante, premiata nel giugno scorso con il Nastro d’argento speciale. Diretta dal regista Daniele Costantini e accompagnata dai musicisti Davide Alogna e Giuseppe Gullotta, che eseguiranno al violino e al pianoforte brani di Debussy, Chopin e Guido Alberto Fano, l’attrice e regista – già David di Donatello per l’interpretazione nel film di Nanni Moretti La stanza del figlio – porta in scena il suo personale adattamento di un capolavoro senza tempo, la Medea di Euripide.

In Medea, Euripide rappresenta il cuore umano nelle sue parti più oscure, in cui istinto e intelletto si confondono e lo smarrimento assoluto si sposa alla lucidità estrema. Medea è veramente umana nella complessità del suo carattere. È una donna di straordinaria razionalità, ma anche di estrema passionalità, e i suoi gesti sono il risultato del mutevole rapporto di forze tra esigenze razionali e istanze emotive. Medea concentra nell’amore per Giasone tutta la sua energia esistenziale, fino a travolgere ogni distinzione di bene e male: e uccide, scegliendo una vendetta spietata. Un groviglio sconvolgente, che Laura Morante restituisce con intensità senza pari.