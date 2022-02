Carnevale: cosa mangiare in maschera

Frappole, castagnole e lasagnette sono le dolci regine della tavola a Carnevale. Ma chi ha detto che non si può pensare a ricette salate da gustare in maschera per godere dello spirito spensierato delle giornate più allegre dell’anno?

Cosa mangiare, quindi, a Carnevale? Di tutto e di più, a patto che siano assaggi golosi e sfiziosi!

Festa di Carnevale: cosa mettere in tavola

Sapevi che i più famosi dolci carnevaleschi possono trasformarsi in divertenti e gustosi piatti che arricchiscono la tavola a Carnevale e soddisfano anche i palati sopraffini?

A partire dalle classiche castagnole salate di Carnevale buonissime e facilissime da preparare e da servire come finger food rustico per un buffet, un aperitivo o una cena.?Per poi assaggiare le chiacchiere salate, una variante furbissima e saporita di quelle classiche. Entrambe al forno o fritte sono sempre buone. Ma le chiacchiere, sono meglio fritte perché rimangono molto più bollose e friabili.

Da provare, poi, le sfiziose pizzette fritte da accompagnare con verdure, salumi e formaggi. Sono davvero ottime. Le pizzette fritte si fanno con una sorta di impasto per la pizza sofficissimo. L’unico inconveniente è che bisogna attendere che lievitino prima di poter assaporarle ad ogni boccone.

Per gli amanti delle frittelle invece, c’è una varietà di proposte salate tra cui: frittelle di cipolle, frittelle di zucchina, frittelle di bietole con maionese alle mandorle e frittelle di baccalà. Un’idea potrebbe essere quella di preparare una quantità ridotta di ogni ricetta e servire a ciascun ospite un cono contenente due frittelle per tipo. Sarà divertente e gustosissimo.

E per completare la proposta di assaggini gustosi per Carnevale, potete preparare: mozzarella in carrozza, gnocchi di patate fritte, pollo fritto e pop corn, torta di lasagnette con prosciutto, piselli e formaggio, crocchette di ceci e manzo con yogurt alle erbe.

Come decorare la tavola

Da non sottovalutare la decorazione della tavola. Gli ospiti, infatti, si divertiranno ad assaggiare queste inedite versioni salate dei celebri piatti carnevaleschi in un ambiente festoso.

Quando apparecchiate la tavola utilizzate una tovaglia bianca così la si può abbinare a delle stoviglie dai mille colori. Un'idea interessante potrebbe essere quella di abbinare il colore di ogni piatto ad un ospite.

Per quanto riguarda il centro tavola un'idea originale potrebbe essere quella di comporne uno commestibile realizzato con tanti appetizer che sfruttino la naturale colorazione degli alimenti e siano allo stesso tempo un ottimo antipasto.

Infine una simpatica idea potrebbe essere quella di creare dei segnaposti, realizzando delle braccia, delle scarpe e una simpatica faccina con del cartoncino e attaccarle al bicchiere. In questo modo ogni invitato avrà il suo pupazzetto personalizzato. Per rendere ancora più univoca la scelta dell'ospite, sulle mani del pupazzetto si può incollare un cartoncino con il nome dell'invitato. Si creerà così un ambiente allegro e divertente.