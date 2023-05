Una rock band riminese sul palcoscenico del Jazz Club di Ferrara per la rassegna "Waiting for Bruce"

Miami & the Groovers, la rock band indipendente riminese, è stata scelta per inaugurare la rassegna "Waiting for Bruce" organizzata dal Comune di Ferrara, in collaborazione con Barley Arts, una serie di eventi (concerti, mostre fotografiche, presentazione libri, dibattiti) in attesa del concerto di Bruce Springsteen & the E Street Band che avverrà giovedì 18 maggio.

La band riminese salirà sul palco del prestigioso Jazz Club di Ferrara, che nel corso degli anni ha ospitato artisti come Miles Davis, George Benson, Michel Petrucciani e che per l'occasione eccezionale aprirà il suo palco al rock and roll "on the road" di Lorenzo Semprini e compagni.

Miami & the Groovers che nel corso di 23 anni di carriera hanno inanellato più di mille concerti in lungo e largo in Italia con puntate anche negli Usa, Inghilterra, Svezia, Austria, Lussemburgo, Francia, inaugureranno questo mini tour (che toccherà Il Giardino Music Club di Verona e l'Antica Contea di Gorizia) con uno show speciale dove mischieranno alcuni brani originali storici come "Good tings", "Merry go round" ad alcune riletture di brani di Bruce Springsteen, Elvis e Johnny Cash, in attesa di pubblicare nuove canzoni previste nel 2023 che daranno seguito ai 5 album precedenti.

Alcuni anni fa un paio di componenti della band, Lorenzo Semprini ed Alessio Raffaelli, hanno avuto la possibilità di condividere il palco con Bruce Springsteen stesso ad Asbury Park, New Jersey nell'ambito del Light of day benefit show e di collaborare con artisti come Vini Lopez (primo batterista della E Street band), Elliott Murphy, Southside Johnny, Jake Clemons, Michael McDermott, Joe D'Urso, Willie Nile, Jesse Malin e molti altri.

La band è composta da Beppe Ardito (Chitarre e cori), Marco Ferri (batteria), Mario Ingrassia (basso) oltre ai già citati Lorenzo Semprini (voce, armonica, chitarra) ed Alessio Raffaelli (piano e fisarmonica).