Un risultato da incorniciare, anche una struttura della Regina tra i migliori Beach club d'Italia

Esiste una guida ai migliori Beach Club d’Italia, pubblicata da Morellini Editore e uscita da pochissimi giorni. La presentazione, svoltasi a Bologna nel maggio scorso, ha visto anche la presenza del presidente della Regione Emialia Romagna Stefano Bonaccini. Gli autori, Andrea Guolo e Tiziana De Masi, sono una coppia di scrittori amanti dei viaggi. Lui , giornalista professionista, scrive per “Vogue Italia”, “ Milano Finanza”, “Gambero Rosso”, ed è ideatore e fondatore di italian winetour.info, sito di riferimento per l’enoturismo. Lei, attrice teatrale di primo piano, storyteller di pasticceria col suo alter ego La Signora in dolce. Insieme hanno visitato e recensito tantissimi Beach club italiani, scegliendone 225 fra i migliori in tutte le regioni.

In Emilia Romagna ne sono stati selezionati diciotto. A Cattolica il riconoscimento è stato assegnato all’Altamarea Beach Village, unico stabilimento citato per i suoi servizi e attrezzature come la piscina con acqua salata riscaldata o le attività speciali per gli ospiti. Meritevole di menzione il laboratorio di arti circensi, che catalizza l’attenzione del pubblico, o le proposte fitness per gli amanti dello sport.

“Siamo molto felici ed orgogliosi di questo riconoscimento - commenta Daniela Bartoli, socia di Altamarea Beach Village -, ottenuto grazie alla visita di una coppia di ospiti che, in incognito, hanno ritenuto di inserire il nostro stabilimento nella loro guida, fra i beach club migliori d’Italia, e questo fatto, oltre alla gratitudine nei confronti degli autori e della casa editrice Morellini, ci spinge ancora di più verso la ricerca nel nostro settore di propost e e servizi sempre aggiornati e innovativi , e di costante investimento in formazione e proposte, da quelle culturali ai servizi inclusivi".