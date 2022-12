Hanno raggiunto un milione di iscritti sul canale Youtube, le loro challenge protagoniste all'Astra

Grande successo per l’evento del Natale di Bellaria Igea Marina targato “Dream Chritmas”, con gli youtubers di Effe Bros. Domenica 11 dicembre il Teatro Astra ha accolto, a rotazione, più di mille giovanissimi fans accorsi da tutta Italia per incontrare i loro beniamini del web: i due fratelli di Bardolino, David e Frederick Alessandrini che, con i loro video di intrattenimento e challenge, hanno raggiunto un milione di iscritti sul loro canale Youtube. Per molti giovani si è trattato di un momento particolarmente emozionante in cui hanno potuto incontrare da vicino i diEffe Bros, interagendo con loro e scattandosi foto ricordo. Nei giorni precedenti all’evento, telefoni e mail degli uffici di Fondazione Verdeblu, ente organizzatore, sono stati a dir poco ardenti date le tantissime richieste e prenotazioni dei Pass provenienti da ragazzi e famiglie di tutta Italia: dalla Lombardia, all’Abruzzo e regioni limitrofe in tanti hanno percorso parecchi chilometri per raggiungere i due youtubers.

"L’ottimo risultato di questa giornata del palinsesto del “Dream Christmas”, evidenzia che la linea strategica in riferimento al nostro target turistico ci sta premiando. Questi eventi oltre a portare presenze sul territorio hanno una grande cassa di risonanza mediatica, posizionando sempre di più Bellaria Igea Marina come città family", le prime parole del presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi a posteriori dall’evento.

"Ovviamente la concentrazione di tante persone può aver arrecato qualche disagio, purtroppo il maltempo ci ha costretti a traslocare al Teatro Astra e nel momento di massima pioggia le persone si sono riparate sotto le pensiline delle attività commerciali. L’auspicio è che, avendo sostato davanti alle vetrine, i presenti siano invogliati in futuro a tornare ad acquistare nei nostri negozi. I diEffe Bros non hanno potuto effettuare il loro consueto show, se non qualche gag iniziale, sono comunque riusciti a soddisfare il desiderio di un selfie di tutti i presenti, strappando un sorriso soprattutto nei più piccoli".

Massima soddisfazione per la riuscita dell’evento espressa da parte del direttore artistico Andrea Prada che sottolinea come Bellaria Igea Marina sia visionaria nella sua programmazione d’eventi per giovani, cavalcando le nuove tendenze distinguendosi sotto questo aspetto in Riviera. "Con l’evento dei diEffe Bros abbiamo raccolto una numerosissima partecipazione da parte di gente proveniente da tutta Italia ed anche addirittura dalla Svizzera. Il tipo di intrattenimento proposto è trasversale: capace di coinvolgere l’intera famiglia e perciò rientra appieno nel focus della promozione turistica di Bellaria Igea Marina; è stato interessante vedere le nuove generazioni che si divertono e condividono un bel momento insieme ad i loro genitori".

Gli eventi dedicati alla nuova generazione Z, per il Natale 2022 di Bellaria Igea Marina, proseguono poi con l’Appuntamento di domenica 18 dicembre, alle ore 15.00 insieme ai ballerini Nunzio e Christian del programma televisivo “Amici” che incontreranno i loro fans presso il Punto spettacolo di Via Pascoli, sul viale pedonale P. Guidi nel centro cittadino. A seguire saliranno sullo stesso palco anche gli Space Family, il 26 dicembre e LaSabri e Pika il 6 gennaio sempre alle ore 15.00; il primo giorno dell’anno, domenica 1 gennaio alle ore 17.00 presso il Teatro Astra si esibirà la San Marino Concert band insieme a Monia Angeli (voce) e Stefano Nanni (pianoforte) con la direzione del maestro d’orchestra Dino Gnassi, nel concerto “Ti Canto Mogol”.

Tutti gli eventi targati “Dream Chritmas” saranno gratuiti come anche le tante attrazioni, dalla Snow Globe alla Realtà Virtuale e Pista Bumpers, presenti lungo il viale pedonale che compongono il “Villaggio di Natale” di Bellaria Igea Marina per il divertimento di grandi e bambini durante tutto il periodo festivo fino all’8 gennaio 2023. Parallelamente sarà aperta al pubblico anche la Mostra “Dream Art – l’arte sotto la neve” in esposizione presso il Palazzo del Turismo (giorni e orari su www.bellariaigeamarina.org) fino all’8 gennaio 2023 ed il Presepe di Sabbia sito in Piazza Alda Merini sul lungomare di Igea Marina, fino al 6 gennaio 2023 (giorni e orari su www.bellariaigeamarina.org)