E' una giovane ballerina la prima reginetta dell'estate romagnola

E’ nata nel sud dell’Etiopia e vive a Torino la ballerina Kassech Geda, studentessa che compirà 18 anni il prossimo mese di agosto, vincitrice del concorso Miss Rimini Village 2024.

“Sono felicissima, non mi aspettavo assolutamente di vincere anche se in questi giorni ho ricevuto molti complimenti non ci pensavo. Il mio pensiero costante anche nei mesi invernali a scuola è per la danza. Qui a Rimini in estate mi occuperò di fitness, aiutando i turisti nel risveglio muscolare e nell’acquagym, senza dimenticare neppure qui la passione per il ballo che mi ha aiutato a vincere queste due fasce!”

La giovane Kassech, infatti, esibitasi nella prova di creatività con una bellissima coreografia sulle note del brano Voilà della cantante francese Barbara Pravi, seconda all’Eurovision Song Contest del 2021, ha ottenuto anche la fascia di Miss Eleganza attribuita dalla giuria per metà popolare, per metà di qualità che ha visto tra gli altri la presenza di Daniele Di Blasio, conduttore di Romagna's got Talent su Radio Icaro Rubicone.

Di fronte a una platea di un migliaio di spettatori, tra turisti e riminesi, il direttore artistico del Rimini Village, Francesco MrCubanito Gibilaro ha condotto con il supporto della sua “brigata” di animatori il concorso di bellezza che ha visto la partecipazione di venti ragazze che si sono fatte notare non solo per la bellezza ma anche per l’estro, l’originalità e la creatività.

Dal riconoscimento alla creatività a quello per il sorriso

Le altre fasce assegnate sono state quella di Miss Sorriso alla 17enne della provincia di Roma, Lisa Nastase, il riconoscimento per Miss Simpatia è andato alla 20enne bolognese Martina Lisi, Miss Cinema è stata eletta un’altra bolognese, la 17enne Carol Galassi. La fascia di Miss Portamento è andata infine a Aurora Calcaterra mentre il riconoscimento alla creatività ha premiato una delle più giovani partecipanti la 16enne Sara Moscarelli da Savignano, unica romagnola in gara.

“Sono particolarmente felice che questo primo concorso di bellezza con il premio al talento di Kassech Geda abbia voluto premiare la vera bellezza che c’è dietro il nostro lavoro di animazione: quella di creare armonia con il sorriso. Il Rimini Village è un luogo gioiosamente multietnico dove il rispetto e l’amore per tutti i colori e le culture del mondo vuole essere il nostro vero segno di riconoscimento” ha detto il direttore artistico Cubanito.

Il Rimini Village dà voce ai giovani ucraini

Proprio per questa ragione siamo ben lieti di invitare tutti gli ospiti alla serata di domani, 20 giugno 2024, quando, sempre alle 21,30, sul palcoscenico del Parco Laureti, direttamente dalla recente esibizione al Rimini Fest abbiamo voluto invitare le giovani voci dei ragazzi ucraini freschi dellla loro esibizione tra danze tradizionali e canti moderni appena andata in scena al Teatro degli Atti. Un ulteriore messaggio di vicinanza e di pace che dal Rimini Village ci teniamo a condividere con il popolo ucraino.