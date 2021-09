Miss Mamma Italiana 2021: due madri riminesi conquistano la fase finale

Fino a domenica Bellaria Igea Marina ospita le Fasi Finali della 28esima edizione di “Miss Mamma Italiana 2021”, concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni. Centinaia le mamme partecipanti alle selezioni che, nonostante la lunga pausa “forzata” dovuta al lockdown, si sono tenute in tutta Italia a partire dal mese di luglio dello scorso anno, fino al primo week end di settembre di quest’anno, ma solo le 38 vincitrici delle Finali Regionali, da giovedì hanno raggiunto Bellaria Igea Marina, sulla Riviera Romagnola, per aggiudicarsi il titolo di “Miss Mamma Italiana 2021”.

Nelle giornate di venerdì e sabato, le mamme Pre Finaliste, sia al mattino che al pomeriggio, saranno impegnate per gli scatti fotografici, per i test e per le prove, mentre in serata, a partire dalle ore 21.00 nella splendida cornice di Piazza Don Minzoni, sono in programma le due Pre Finali, dove oltre ad effettuare la classica passerella prima in abito poi in costume da bagno, le mamme dovranno sostenere una prova di abilità che rappresenti al meglio la loro personalità (cantare, ballare, presentare una ricetta gastronomica o cimentarsi in prove creative e sportive). Nella serata di sabato verranno proclamate le 16 mamme staccheranno il pass per domenica 12 settembre, dove, sempre in Piazza Don Minzoni, con inizio alle ore 21.00, avrà inizio la Finale Nazionale, con proclamazione di “Miss Mamma Italiana 2021” (l’ingresso alle tre serate è gratuito ed è consentito esclusivamente alle persone munite di certificazione verde Covid19).

Sono entrate nella fase finale ben sei mamme romagnole, due della provincia di Rimini, due di Ravenna e due di Forlì-Cesena. Le rappresentanti riminesi sono Valentina Buono 35 anni, impiegata di banca di Viserba e mamma di Gabriel di 6 anni, e Danila Giuri, 37 anni, impiegata di Rimini e mamma di Giulia di 8 anni.

Queste le mamme in gara:

SILVIA ZANICHELLI 44 anni, impiegata di banca, di Genova, mamma di Elia di 10 anni;

GIORGIA PERRUCCI 44 anni, assistente studio odontoiatrico, di Savona, mamma di Giulia, Gaia, Gabriel, di 22, 20 e 2 anni;

CINZIA GAMBETTA 35 anni, impiegata amministrativa, di Savona, mamma di Mattia e Alice di 7 e 3 anni;

ROSARIA MILETTA 37 anni, networker, di Arcola (La Spezia), mamma di Desirée e Santino, di 20 e 13 anni;

MIRELA SHTYLLZA 41, libera professionista, di Cuneo, mamma di Samanta, Kevin, Hoze, di 17, 15 ed 11 anni;

MARIA RAIMONDO 36 anni, operaia, di Varese, mamma di Sara e Martina, di 8 e 5 anni;

LAURA DI PIETRO 34 anni, impiegata commerciale, di Sangiano (Varese), mamma di Cristian Paolo di 3 anni;

PAMELA DI PIETRO 39 anni, impiegata amministrativa, di Leggiuno (Varese), mamma di Asia, Greta e Cloe, di 15, 13 e 5 anni;

LUCIANA PAPALEO 35 anni, pizzaiola, di Carbonate (Como), mamma di Jonathan di 11 anni;

ELISA BATTAGLIA 41 anni, educatrice, di Fino Mornasco (Como), mamma di Camilla di 14 anni e dei gemelli Gabriele ed Emma di 10 anni;

EMENUELA LOCATELLI 45 anni, agente di viaggio, di Sedriano (Milano), mamma di Riccardo di 4 anni;

NOEMI INGROSSO 27 anni, make up artist, di Misinto (Monza Brianza), mamma di Ryan di 5 mesi;

EMILY PALAMÀ 44 anni, impiegata, di Carvico (Bergamo), mamma di David e Nicole, di 17 e 14 anni;

SILVIA PALAMÀ 30 anni, libera professionista, di Calusco d’Adda (Bergamo), mamma di Mario di 9 anni;

FRANCESCA PUPA 34 anni, educatrice, di Traversetolo (Parma), mamma di Nathan di 3 anni;

VERONICA SCARPA 29 anni, mamma a tempo pieno, di Goro (Ferrara), mamma di Soleil e Desirée, di 3 e 1 anno;

ERIKA BRAMATO 37 anni, parrucchiera, di Imola, mamma di Michele, Nicole e Gioia, di 17, 10 e 3 anni;

CLAUDIA MANIERI 43, commerciante, di Ravenna, mamma di Letizia e Noemi, di 18 e 12 anni;

GIULIA TUFANO 38 anni, insegnante di scuola dell’infanzia, di Ravenna, mamma di Pietro di 1 anno;

SARA DELLA CORNA 34 anni, insegnante, di Bertinoro (Forlì e Cesena), mamma di Irene, Michele e Gioele, di 13, 11 e 9 anni;

SERENA PAGLIARANI 39 anni, tecnico, di Savignano (Forlì Cesena), mamma di Giada di 8 anni;

VALENTINA BUONO 35 anni, impiegata di banca, di Viserba (Rimini), mamma di Gabriel di 6 anni;

DANILA GIURI 37 anni, impiegata, di Rimini, mamma di Giulia di 8 anni;

GRETA MANCINELLI 31 anni, imprenditrice, di Pegola (Pesaro Urbino), mamma di Francesco di 7 anni;

ELENA BONCOMPAGNI 42 anni, mamma a tempo pieno, di Osimo (Ancona), mamma di Nicolò di 16 anni;

ILARIA GIORGINI 38 anni, tecnico di radiologia, di Falconara Marittima (Ancona), mamma di Gaia, di 11 anni;

STELLA CLAUDIA MONACHESI 38 anni, assistente sociale, di Porto San Giorgio (Fermo), mamma di Ginevra e Vittoria, di 3 e 2 anni;

FRANCESCA CIUFFATELLI 32 anni, addetta alle vendite, di Terni, mamma di Giulia di 8 anni;

DANIELA GAETANI 38 anni, infermiera, di Sora (Frosinone), mamma di Federico di 11 anni;

ANGELA PICCIRILLI 30 anni, personal trainer, di Torimparte (Aquila), mamma di Federico e Giorgia, di 11 e 6 anni;

DEBORA LIBERA VICIDOMINI 43 anni, consulente di immagine, di Procida (Napoli), mamma di Raffael ed Annalù, di 8 e 6 anni;

ANNA MARIA RENNA 43 anni, receptionist, di Gioia del Colle (Bari), mamma di Francesco di 6 anni;

ROBERTA FOCARAZZO 28 anni, mamma a tempo pieno, di Palo del Colle (Bari), mamma di Aurora di 6 anni;

NADIA QUARTA 34 anni, onicotecnica, di Montironi (Lecce), mamma di Lorenzo, Gabriele e Kevin, di 11, 10 e 4 anni;

MARIA VIZZIELLI 42 anni, amministratrice condominiale, di Taranto, mamma di Manuela e Monica, di 12 anni e 7 mesi;

ALESSIA GARIGALI 36 anni, speaker radiofonica, di Trecastagni (Catania), mamma di Giacomo, Vittoria e Francesco, di 14, 11 e 7 anni;

FRANCESCA COCCO 42 anni, impiegata, di Dolianova (Cagliari), mamma di Gabriele di 12 anni;

CAROLINA PUTZOLU 36 anni, operatrice socio sanitaria, di Santa Giusta (Oristano), mamma di Gabriel e Soraya, di 12 e 4 anni.