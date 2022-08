Esordio per Miss Reginetta d'Italia, dopo la prima serata volano in finale le prime 24 concorrenti

Parata di Miss sul palco dell’Opera beach club di Riccione per la serata della pre -finale di Miss Reginetta d’Italia 2022. 64 splendide ragazze selezionate nelle varie regioni della penisola durante i mesi estivi si sono sfidate in passerella a colpi di sorrisi per la conquista di un posto al sole nella finalissima di domenica prossima 28 agosto dove al piazzale Roma di Riccione verrà incoronata Miss Reginetta d’Italia 2022.

Dopo la selezione della prestigiosa giuria del concorso nella serata di apertura volano in finale le prime 24 miss: Elisa Primerano18 anni di Roma, Flavia Cappelli 18 anni di Roma, Koffinan Christelle Boussou 29 anni di Padova, Klaudija Kirkilaite 22 anni di Ferrara, Carlotta Tagliareni 23 anni di Palermo, Emilia Lombardo 23 anni di Palermo, Cecilia Moscarello 20 anni di Torino, Alessia Gozio 24 anni di Brescia, Francesca Gragnianiello 18 anni di Napoli, Nadia Maffettone17 anni di Napoli, Rosaria Pino 17 anni di Napoli, Katrin Quaratino 17 anni di Bari, Martina Librandi 22 anni di Cosenza, Ilary Monsurrò 17anni di Napoli, Stella Tonialini 18 anni di Siena, Giulia Daniela Soponariu 16 anni di Torino, Alessandra Amicuzi 18 anni di Roma, Sofia Schizzarotto 17 anni di Vicenza, Vittoria Morga 17anni di Brindisi, Anna Sampò 21anni di Cremona, Elisa Primerano 18 anni di Roma, Fernanda Carani 15 anni di Catania, Michela Noli 20 anni di Casprezzato, Giulia Federici 16 anni di Teramo.

Il viaggio verso l’ambita corona continua per le altre 40 aspiranti al titolo, tra cui le due Miss di Rimini Sveva Campana di 16 anni e Anita Veschi di 14 anni. Altre 8 ragazze saranno infatti selezionate per la finalissima nella serata di sabato 27 agosto durante la sfilata di moda e tutte le 64 concorrenti accederanno alle selezioni delle fasce finali. A condurre brillantemente la serata lo speaker televisivo Francesco Anania e la showgirl e conduttrice televisiva Sofia Bruscoli.

“Miss Reginetta d’Italia è un bel punto dipartenza per avvicinarsi al mondo dello spettacolo, un primo importante passo per poi costruire con lo studio e il lavoro il futuro. Un suggerimento? Cercate di essere sempre voi stesse, un consiglio importante che mi diede Pippo Baudo a Domenica In e che ho sempre seguito nella mia carriera" ha detto Sofia Bruscoli alle 64 ragazze aspiranti all’ambita corona di Miss Reginetta d’Italia 2022 griffata Puntocuore.

Tra gli ospiti della serata l’attrice protagonista di numerose serie tv Adua Del Vesco nome d’arte di Rosalinda Cannavò e il “bonus” della trasmissione di Paolo Bonolis “Avanti un Altro”, l’attore, modello e serfista Daniel Nilsson che ha dichiarato pubblicamente la sua Miss preferita. Il rapper Moreno ha entusiasmato i presenti con alcuni freestyle dedicati alle ragazze e ai loro sogni e con i suoi brani tra cui una versione remix di“ Che confusione”.

Sul palco di Miss Reginetta anche l’esilarante esibizione del comico e cabarettista toscano di Zelig Paolo Migone che ha esordito dicendo: “Mi sento un po’ un pesce fuor d’acqua in mezzo a tanta bellezza.. visto che io bello non sono..”.

L’appuntamento con Miss Reginetta d’Italia è per sabato prossimo 27 agosto nel centralissimo piazzale Roma di Riccione dove si terrà l’attesa sfilata di moda delle 64 Miss Reginetta d’Italia 2022, in passerella gli abiti e gli accessori di grandi brand, tra cui i raffinati abiti appositamente realizzati per il Concorso dalla stilista Monica La Barbera. In questi giorni le ragazze saranno impegnate in servizi fotografici, televisivi, interviste, prove di sfilate ed in incontri personalizzati con la psicologa Alessandra Mosca e la celebre psicografologa della televisione Mirka Cesari per aiutarle a verificare personalità ed attitudini nel mondo dello spettacolo.

Domenica 28 agosto finalissima di Miss Reginetta d’Italia con la madrina del Concorso Sofia Bruscoli e una carrellata di ospiti, tra i più attesi: la conduttrice televisiva e modella Giulia Salemi accompagnata da Pierpaolo Pretelli, l’amata conduttrice televisiva volto di Rai Sport e 7 Gold Barbara Ovieni e la bellissima modella Sara Croce.

Sul grande palcoscenico del piazzale Roma di Riccione, davanti al pubblico di appassionati e turisti verrà incoronata la nuova Miss Reginetta d’Italia 2022 da Giada Stabile di Catania, attuale Miss Reginetta d’Italia in carica che lo scorso anno ha sbaragliato tutte le avversarie conquistando l’ambita corona proprio a Riccione in una memorabile serata finale.