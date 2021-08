Miss reginette d’Italia Over: i premi aggiudicati alle bellezze dai 30 ai 60 anni

Riccione capitale della bellezza con le finali di Miss Reginetta d’Italia 2021, in programma dal 2 al 4 settembre. Domenica sera si sono svolte le finali nazionali di Miss Reginetta d’Italia Over, riservato alle concorrenti dai 30 ai 60 anni, presso l'Opèra Beach Club. A ricevere il premio Marta Pedrotti, 32 anni di Brescia, Miss Reginetta Over Junior nella fascia di età dai 30 ai 40; Morena Falchi, 42 anni di Roma, Miss Reginetta Over Lady nella fascia di età dai 41 ai 50 anni; Antonella Cucciardi, 59 anni di Napoli, separata e mamma di un figlio di 28 anni è Miss Reginetta Over Senior, nella fascia di età dai 51 ai 60 anni.

Tre le categorie per le ambite corone firmate Puntocuore: Miss Reginetta Over Junior riservata alla fascia di età dai 30 ai 40 anni, Miss Reginetta Over Lady nella fascia di età dai 41 ai 50 anni e Miss Reginetta Over Senior dai 51 ai 60 anni. Le Miss Reginette d’Italia Over sono state selezionate su 42 splendide e affascinanti donne, provenienti da tutte le regioni d’ Italia, sfilando davanti alla giuria e al pubblico con gli abiti appositamente creati dalla nota stilista Monica La Barbera.

Ecco le tre Reginette d’Italia Over 2021 premiate.

Marta Pedrotti, 32 anni di Brescia, è Miss Reginetta Over Junior nella fascia di età dai 30 ai 40, proprietaria di un negozio di abbigliamento nella sua città, modella e fotomodella occasionale per numerosi brand e amante dei rollerblade, i pattini in linea con cui si perde a ritmo di musica nelle strade della sua città.

Morena Falchi, 42 anni di Roma, è Miss Reginetta Over Lady nella fascia di età dai 41 ai 50 anni, segretaria contabile presso uno studio di Commercialisti, Morena ama gli sport all’aria aperta in mezzo alla natura. Single in cerca del suo “Principe Azzurro” e appassionata di barche e il suo sogno è quello di fare il giro del mondo in barca a vela.

Antonella Cucciardi, 59 anni di Napoli, separata e mamma di un figlio di 28 anni è Miss Reginetta Over Senior, nella fascia di età dai 51 ai 60 anni. Antonella è biologa e lavora da anni all’Impianto di depurazione delle acque per il disinquinamento del golfo di Napoli.

Tra gli ospiti della serata Matilde Brandi che si è esibita in un ballo latino americano; sul palco inoltre l'esibizione dell'attore e comico Claudio Lauretta. Da martedì 31 agosto Riccione verrà letteralmente “invasa” dalla bellezza dalle giovanissime finaliste aspiranti al titolo di Miss Reginetta d’Italia 2021, con 64 ragazze dai 14 ai 29 anni, selezionate nelle varie regioni italiane durante i mesi estivi. Il programma delle serate prevede il 3 settembre una sfilata di moda, e il 4 settembre la finalissima condotta dal personaggio tv Jo Squillo. Tra gli ospiti attesi alle finali di Miss Reginetta d’Italia a Riccione si alterneranno sul palcoscenico Elisabetta Gregoraci, Gabriel Garko, Beppe Convertini, Moreno, Barbara Francesca Ovieni, il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi e i comici Bicio “l’antidepressivo naturale” e Max Cavallari dei Fichi d’India.