E' un papà il nuovo "Mister" della riviera riminese

Ha 37 anni e viene da Venaria in provincia da Torino il vincitore dell’edizione 2024 di Mister Rimini Village tenutasi nel fine settimana sul palcoscenico del Parco Laureti di Marebello (Rimini). Alla serata, condotta dal direttore artistico del Rimini Village, Francesco “Mr Cubanito” Gibilaro e realizzata in collaborazione con il Comitato Turistico di Marebello, hanno preso parte numerosi ragazzi. Tre le uscite per ogni concorrente poste a mettere in luce l’eleganza, lo stile e la creatività oltre alla bellezza.

Il ragazzo eletto Mister Rimini Village di nome Alessio Calarco ha deciso di puntare sui suoi due figlioletti che lo hanno seguito sul palco nello sketch scelto come prova creatività.

Commerciante in un negozio di alimentari, Alessio ha trascorso le proprie vacanze sulla riviera di Rimini portando a casa l’inatteso successo che ha voluto condividere proprio coi suoi bambini che, anche secondo lui, sono stati decisivi per la vittoria finale. “Mi piace vincere facile” ha commentato.

Gli altri giovani premiati sono stati Francesco Morichetti (Mister Eleganza) 17 anni di Roma, Luigi Nugnes, 17enne di Napoli, eletto Mister Sorriso, Martin Lo Piccolo, 17 anni di Milano, premiato con la fascia di Mister Cinema, Davide Lena, 17 anni, di Ferrara con le sue parodie di Alberto Angela e Luciano Ligabue ha ottenuto la fascia di Mister Creatività, mentre la fascia di Mister Simpatia è andata a un altro giovane partenopeo: l’irresistibile Daniele Esposito.

Vacanzieri allo sbaraglio

Domani sera sera, martedì 23 luglio, dalle 21,15 è di nuovo spettacolo al Parco Laureti. Risate, applausi ma anche fischi in libertà per i coraggiosi e spavaldi “vacanzieri allo sbaraglio” che vorranno misurare le loro abilità sul palcoscenico della Corrimida Village. “Sarà il nostro omaggio a un classico dei classici del varietà televisivo - ha detto il direttore artistico Francesco “MrCubanito” Gibilaro - e certamente un ricordo del più grande di tutti: Corrado che ha ideato uno spettacolo così semplice, libero e geniale. Diciamo che - scherza Cubanito - arriveremo qualche mese prima della nuova attesa versione di Amadeus in tv”