Sfida internazionale a suon di bellezza e talento per incoronare il "mister" dell'estate

Sono oltre venti i giovani finalisti che giovedì sera 18 luglio a partire dalle 21,15 si sfideranno sul palcoscenico del Parco Laureti di viale Mantova a Marebello per ottenere lo scettro di Mister Rimini Village. I ragazzi che vedremo in scena provengono da tutta Italia ma anche da alcuni paesi africani, dal Medio Oriente e dalla Russia. La serata è organizzata in collaborazione con il Comitato Turistico di Marebello ed a selezionare i concorrenti è stato il direttore artistico del Rimini Village, Francesco MrCubanito Gibilaro. Saranno tre le sfilate nelle quali i ragazzi, tutti tra i 16 e i 29 anni ma come al solito anche con qualche eccezione fuori quota, si esibiranno per prestanza, eleganza e creatività.

“Abbiamo deciso di realizzare un concorso per le reginette e uno per i cavalieri del nostro villaggio dove il messaggio principale per gli ospiti ma anche per i nostri piccoli grandiosi animatori è: la vacanza col sorriso” ha detto il direttore artistico. “Crediamo al tempo stesso e lo abbiamo dimostrato in ogni occasione possibile che questa esperienza debba e possa essere un messaggio di pace, gioia e inclusività vera a tutti i livelli. L’elezione del nostro Mister Rimini Village sarà un altro momento importante in una stagione che sta riscuotendo successo tra gli ospiti di tutte le età e massimo sostegno dai numerosi partner del Rimini Village” ha concluso Cubanito.