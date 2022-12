Decide di cambiare vita e acquista un furgoncino, girerà tutta la città per proporre la sua "moda"

Sono sempre più diffusi anche nel nostro territorio i furgoncini di vendita itinerante, come ad esempio quelli dedicati allo street food. Ma quello di Elisa, originaria di Montescudo-Monte Colombo e residente a Rimini, è il primo furgoncino che anzichè "ghiottonerie" eno-gastronomiche girerà per le vie della città per vendere abbigliamento e accessori donna.

La giovane riminese, lavorativamente impegnata in tutt'altra tipologia di settore, ha deciso di cambiare radicalmente la propria vita: all'età di 39 anni diventerà imprenditrice in proprio e ..su ruote, grazie al suo furgoncino "My love". Si chiama infatti così la sua attività, che in realtà aveva già preso piede attraverso il web.

"Vendo capi di abbigliamento online attraverso Instagram e Facebook. Così ho deciso di lanciarmi definitivamente nel settore dell'abbigliamento", racconta Elisa. In questa "avventura imprenditoriale", al suo fianco ci sarà il compagno Simone, romano d'origine; e proprio la Capitale è stata far scoppiare la scintilla: "Facendo la spola tra Rimini e Roma, ho conosciuto a fondo quest'ultima città. Ho visto un'altra mentalità per quel che riguarda il commercio. A Roma ho visto un sacco di questi furgoncini e la cosa ha suscitato in me un grande interesse. Lo Street Food è già molto diffuso, l'abbigliamento invece qui non c'era. Confidiamo sia una bella novità per la città".

Il furgoncino di "My love", inaugurato domenica 11 dicembre, "sfreccerà" per le vie di Rimini spingendosi durante i mesi estivi persino sul lungomare.

L'avventura imprenditoriale sta per iniziare, in una fase storica in cui i negozi di vicinato soffrono la concorrenza delle grandi catene e dell'online. Ma Elisa non si dice spaventata, è fiduciosa e serena: "Se non mi butto ora, non mi butto più - scherza - comunque ho già un buon riscontro online. I miei prezzi poi sono accessibili a tutti".