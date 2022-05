Arriva il Monopoly dedicato a Rimini, edizione speciale del gioco in scatola più famoso al mondo

Largo Boscovich e via Flaminia al posto di Parco della Vittoria e Vicolo Stretto; imprevisti e probabilità personalizzate in base alle attività partner; i buoni spesa Conad da devolvere alla Caritas invece delle tasse; pedine estive, per esempio a forma di occhiali da sole o sdraio. La customizzazione delle moto è un must nel riminese terra da due ruote. E ora quella passione si abbina al più famoso dei giochi in scatola. Il celebre Monopoly, dunque, in salsa riminese. Da 20 anni la Winning Moves, società che ha i diritti internazionali per le edizioni speciali del gioco in scatola, spiega il responsabile italiano dell'azienda Fausto Cerutti, realizza le versioni per città; la prima è stata Napoli e, a seguire, Roma, Verona, Reggio Emilia, Bergamo e Palermo. Ma per la "prima versione estiva", prosegue, la scelta non poteva che ricadere su Rimini, "un modello di turismo, una città che è polo turistico, culturale e sportivo". Così per "il gioco più giocato al mondo", testato almeno una volta da un miliardo di persone e che registra un numero di banconote stampate superiore a quello dei soldi veri, la contrattazione immobiliare delle casette rosse e alberghi verdi riguarderà per esempio Corso d'Augusto e il Museo Fellini, il teatro Galli e piazzale Kennedy, piazza Tre Martiri e via Ca' Bacchino.

Per la realizzazione della versione riminese si è mosso lo Spazio Conad delle Befane, entra nel dettaglio il direttore e socio dell'ipermercato Matteo Cecchini: non ci sono dunque solo le vie e le piazze della città, anche "tante situazioni e attività" del territorio, tanti partner, da Aquafan alla birra Amarcord, da Sgr alla gioielleria Tamburini, tra sport, divertimento e anche l'agenzia immobiliare che cura le transazioni. Insomma, il perfetto gioco per i riminesi così come il gadget ideale per ricordare una vacanza. Il gioco sarà in vendita allo Spazio Conad e da alcuni partner a 29,90 euro. E una quota del ricavato andrà all'associazione Ail per un progetto di preservazione della fertilità per i giovani pazienti di Ematologia. Per promuoverlo sono in calendario due eventi con maxi tabellone e la presenza di Mr Monopoly alle Befane e in piazzale Boscovich.

E non vede l'ora di lanciare i dadi il sindaco Jamil Sadegholvaad: "Tiri i dadi e puoi capitare sulla casella Corso d’Augusto", oppure fermarti a Castel Sismondo e al Fellini Museum, in piazza Tre Martiri, e ovviamente al mare, in piazzale Kennedy o piazzale Boscovich. Il gioco da tavola più famoso al mondo ha scelto la nostra città per una delle sue edizioni speciali, la prima versione "estiva" dopo quelle dedicate a Roma, Verona, Napoli. Un'ottima occasione per promuovere in maniera originale la città e magari per giocare di essere in vacanza a Rimini anche quando si è lontani".