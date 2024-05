Al Parco del Sole musica alternativa e rock contemporaneo, con l'aggiunta dei giochi di strada

Terza edizione per Dunafest, il festival di musica alternativa e rock contemporaneo a Misano Adriatico a cura di Fuori Orario Aps con Messicano Indipendente. Appuntamento il 7 e 8 giugno al Parco del Sole per un’esperienza da vivere sul palco e fuori, con headliner come Voina e Auroro Borealo, food truck, mercatini e giochi di strada.

Dunafest vuole dare spazio, per il terzo anno consecutivo, a progetti musicali che esplorano temi e sonorità indie, punk e underground di qualità. La scelta della direzione artistica è di dare visibilità in Emilia-Romagna e sulla Riviera Romagnola alla creatività e alle forme espressive del territorio.

L’edizione 2024 vedrà sul palco alcuni degli artisti più interessanti del panorama alternativo italiano, ci saranno infatti venerdì 7 giugno: Voina, con Bengala Fire e The Ironsides; sabato 8 giugno: Auroro Borealo, con Tonino 3000 e Danielle.

Un’esperienza da vivere sottopalco ma che non manca di tante attività per godersi l’evento a tutto tondo: dai food truck al mercatino artigianale-artistico DIY, fino ai giochi di strada di Scombussolo Ludobus e le attività organizzate dall’associazione ludica Riviera Nerd.

Duna Fest è un festival giovane, aperto, inclusivo e accessibile, dove non serve il biglietto: il festival è a ingresso libero, come la musica. L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione del Comune di Misano Adriatico, di Arci, Suner, Polimero e con il sostegno di La Birra di Paolino, Farmacia S. Antonio, Riviera Banca e di tutti gli sponsor.