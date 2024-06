Ecco "Maledetta Riviera", un poker di cantanti fa squadra e lancia il brano tormentone per l’estate

“Io ero Peter Pan, dentro un’isola che non c’era. Salto ma non volo più, Maledetta Riviera”. E’ un ritornello che rimane impresso quello del poker composto da Max Fogli, Gianni Drudi, Alain Deejay e Sara6. Che insieme hanno deciso di fare squadra e di proporre un nuovo brano tormentone per l’estate 2024. Una nuova canzone in tutto e per tutto riminese, che in poche settimane ha già catturato l’attenzione di molti supporter e appassionati dopo la pubblicazione sui vari canali Youtube e Spotify.

Il quartetto non ha certo bisogno di presentazioni. Contagioso per allegria e simpatia. Il brano unisce il consolidato trio “Drudi, Fogli, Alain Deejay” alla cantante Sara6, già tre volte in gara al Festival di Sanremo, prima come voce dei Taglia42, poi come solista, su una produzione composta e arrangiata da Max Titi. Il brano e disponibile dallo scorso 7 giugno su tutti i digital store, e con un videoclip ufficiale su YouTube. Maledetta Riviera è inoltre la traccia che dà il titolo all’omonimo album di Max Fogli, edito da Baracca Edizioni Musicali & Pianoforte Edizioni.

Un brano orecchiabile e che rappresenta un remake sulla bella vita intramontabile della Riviera Romagnola. Max Fogli, all'anagrafe Massimo Fogli, è artista poliedrico, attivo come rapper, presentatore di eventi e come opinionista sportivo in Tv. Al suo fianco Gianni Drudi, da oltre trent’anni attivo come cantante, compositore ed editore, autore ed interprete della hit intramontabile “Fiky Fiky”. Poi Alain Deejay, DJ, autore, compositore e speaker radiotelevisivo. E infine la new entry al loro fianco di Sara6, cantante e conduttrice televisiva, nota per le sue partecipazioni al Festival di Sanremo.

Parole e musica sono di Massimo Fogli, Gianni Drudi, Alain Marchetti, Massimiliano Titi. “Vi ricordate le avventure in riviera con la bella straniera? Le scorrazzate col Phantom e la Vespa 50 e le sale giochi? Oggi non siamo cambiati ma lei è sempre lì, bella e immutabile e oggi noi la cantiamo così, con la stessa atmosfera”, raccontano i protagonisti. Anche i video della canzone sono stati girati a Rimini, con sullo sfondo le spiagge, la ruota panoramica e il porto.