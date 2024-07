Con sacrifici e determinazione, la giovane riccionese realizza il suo sogno e apre una boutique

Quella di essere economicamente indipendente è un desiderio che Yasmin Abouaissa, 24enne riccionese, ha sempre avuto, tanto che non ancora maggiorenne ha iniziato a rimboccarsi le maniche per poter guadagnare qualcosa. Il tempo e l’esperienza, hanno però fatto nascere anche la determinazione di voler creare qualcosa di proprio, affinché l’impegno profuso nel lavoro potesse rimanerle. Un sogno che si è concretizzato a Riccione, in vale Dante, dove Yasmin ha aperto il suo negozio di abbigliamento: Fil Rouge.

“Ho sempre voluto essere indipendente – racconta Yasmin -. A 14 anni ho iniziato a lavorare come animatrice e nel tempo, ho fatto tantissime altre esperienze: la bar lady, la ballerina per il Gran Caribe, commessa, parrucchiera. Un lavoro solo non mi bastava. Per un periodo, ad esempio, di giorno facevo l’estetista e poi la sera la barista. Ho sempre dato il massimo, come se fosse la mia attività, tanto è vero che tutti i miei titolari mi hanno detto che avevo la testa da imprenditore”.

Un modo di affrontare la vita e il lavoro che le è venuto dalla sua famiglia.

“Non ho avuto una vita facile, mia madre ha cresciuto quattro figli da sola, io sono la più piccola della famiglia. Probabilmente sono maturata troppo in fretta e non ho mai vissuta realmente con leggerezza, però mi ha reso una persona forte, che non si ferma davanti a nulla. Di fronte alle difficoltà resto positiva e questo mi permette di superarle. Siamo tutti cresciuti con la mentalità da imprenditori, dandomi sempre da fare”.

Poi una nuova sfida, che è anche il sogno di Yasmine, quello di aprire un negozio tutto suo.

“Mia madre mi ha aiutato con i primi passi, un aiuto fondamentale, poi mi sono messa letteralmente all’opera per dare vita al mio negozio, mettendomi anche a ritinteggiare. È un luogo che ho fatto con le mie mani, con frasi che si possono leggere e che nel nome porta la leggenda del filo rosso, un filo che ci lega indissolubilmente alla persona a cui siamo destinati e prima o poi sono destinate ad incontrarsi”.

Fil Rouge è un negozio capace di soddisfare le più diverse esigenze, con un vasto assortimento di abiti e di accessori. Presenti anche taglie comode.

“Ho tutto il made in Italy più l’outlet grandi firme a prezzi stock, sia uomo che donna. Ho anche tanti accessori ed il mio obiettivo è quello di accessoriare tutto l’abbigliamento per poter formar un outfit. Nel mio negozio si possono trovare capi di qualità a prezzi accessibili a tutti, ed è proprio quello che volevo fare: dare la possibilità a chiunque di poter entrare e trovare qualcosa di bello e di qualità senza dover essere ricchi”.

La Perla Verde è dunque ancora il luogo dove poter concretizzare i sogni, anche quelli imprenditoriali.

"Ci tengo tantissimo a ringraziare mia mamma, perché senza lei, il suo sostegno morale, psicologico, fisico e per tutto quello che ha fatto per me, non sarei mai riuscita a fare niente. Vorrei poi ringraziare Primadonna Lounge e Mammamia di Riccione per le sponsorizzazioni e il sostegno, Silvia Maioli e Paola Rotani, due esseri speciali per essermi state accanto e avermi sempre sostenuta in tutto e infine tutti gli amici che ci sono stati".