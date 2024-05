Conosciuto come 'il negozio della Giuliana', l'attività di abbigliamento e casalinghi è bottega storica

Il presidente di Confesercenti Misano Adriatico Antonio Gaia, insieme al sindaco Fabrizio Piccioni e all’assessore alle Attività produttive Fabrizio Valentini, hanno consegnato la targa di riconoscimento per l’iscrizione all’albo comunale delle Botteghe storiche a Emporium, negozio di abbigliamento e casalinghi che, da oltre 50 anni è un punto di riferimento per la città di Misano.

“Il negozio l’ha aperto nel 1968 nostra madre: 'la Giuliana' per tutti i misanesi - ricordano i titolari Roberto e Monica - Inizialmente vendeva esclusivamente casalinghi, con il tempo invece abbiamo cercato di adeguarci alle richieste della clientela orientandoci prima anche sui souvenir e ora sull’abbigliamento di qualità e i complementi d’arredo. La nostra filosofia ha sempre celebrato l’originalità, il gusto estetico, la cura della casa come luogo adibito allo stare bene in famiglia e con le persone care”.

“Fin da quando Emporium era semplicemente 'il negozio della Giuliana' è sempre stato un luogo simbolo del commercio a Misano - commenta Antonio Gaia -. È senz’altro di ispirazione vedere come Monica e Roberto siano riusciti a fare evolvere la propria attività e a mantenersi al passo coi tempi. È proprio questa una delle chiavi del successo nel mondo del commercio: aggiornarsi in base alle richieste del mercato e fornire un servizio di grandissima qualità: botteghe storiche, quindi, ma proiettate verso il futuro”.

“È importante anche sottolineare, però, come le difficoltà del commercio nascano da problemi strutturali - aggiunge - come la concorrenza dell’online e della fast fashion e dei grandi gruppi che cannibalizzano il settore. Per questo sono necessari interventi a livello locale e nazionale volti a sostenere il commercio di prossimità che, come Confesercenti, riteniamo sia una componente fondamentale non solo per il tessuto economico, ma anche per il tessuto sociale delle comunità all’interno delle quali operano queste imprese”.

“Sono particolarmente contento di consegnare questo riconoscimento a Roberto e Monica - conclude il sindaco Fabrizio Piccioni -. La loro attività rappresenta un’eccellenza nell’ambito del commercio misanese. Come amministrazione stiamo facendo il possibile per sostenere queste attività in particolare difficoltà. Tra qualche mese, infatti, partiranno i lavori per la riqualificazione di questo tratto di viale Repubblica. La valorizzazione di questo asse commerciale è finalizzata a creare un contesto di pregio che possa incentivare lo shopping e migliorare la fruibilità dello spazio pubblico per cittadini, imprenditori e turisti”.