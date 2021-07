Nella Perla Verde la Notte Rosa con Deejay on Stage e i fuochi d'artificio

Successo a Riccion per la Notte Rosa. La Perla Verde ha proposto in piazzale Roma la prima serata del programma di Deejay On Stage che ha visto salire sul palco, alla conduzione, Rudy Zerbi, dopo i saluti dell’Assessore Turismo Stefano Caldari. Protagonisti della serata sono stati poi a rotazione Mahmood, Noemi e Carl Brave. Gran finale con i fuochi d'artificio che a mezzanotte hanno illuminato il cielo.

La festa in rosa prosegue domenica alle 5.30 al bagno 20 con il concerto “La dolce vita”, un trio di voci al femminile e con l'ospite d'eccezione Riccardo Fogli.