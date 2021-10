Una notte in hotel a solo 1 euro, ma in diretta streaming: una proposta da reality show nell'albergo riminese

Una vacanza in albergo spendendo 1 euro: si può fare, a patto che tutto venga registrato e trasmesso in diretta streming sui social network. La curiosa idea è venuta allo Stupido Hotel di Rimini che ha lanciato un vero e proprio casting. La proposta è quella di una camera offerta al misero costo di un euro a notte, ma per avere questo privilegio gli ospiti dovranno accettare di farsi filmare e di andare in onda in streaming su Facebook, Instagram, YouTube e Twitch.

Insomma, l'ultima proposta della struttura riminese è quella di un prezzo ultra scontato e di una vacanza che tanto assomiglia a un reality show, dove il cliente diventa a tutti gli effetti protagonista. L'idea è del gestore dell'hotel Fabio Siva. La "vacanza in diretta" sarà trasmessa sui social dal 15 aprile al 1° settembre. Tutto verrà girato nelle tre suite al quarto piano della struttura. Una zona separata dal resto della struttura in cui lo show potrà essere girato in tranquillità. Tre telecamere saranno installate in ognuna delle stanze, ma ci saranno anche degli spazi condivisi, come il corridoio, dove gli ospiti faranno colazione, e le terrazze con sdraio e ombrelloni.

Naturalmente nell'albergo non mancherà una sala regia con uno speaker che commenterà la diretta in streaming. La visione sarà destinata solo a un pubblico maggiorenne che potrà seguire i protagonisti (coppie o single) per l'intera giornata. Unica eccezione, gli eventuali momenti di intimità che non saranno trasmessi per motivi legati alle policy delle piattaforme social. E dopo aver lanciato l'offerta-casting sono arrivate migliaia di telefonate per partecipare. "Tutti sono benvoluti", commenta il gestore dell'hotel al quale sono arrivate richieste da personalità diversissime fra loro. Dagli influencer con milioni di follower a studenti, lavoratori e professionisti. Insomma, non si lascia indietro nessuno e si punta a una clientela quanto mai eterogenea.