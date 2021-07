Notte Rosa 2021, tutti gli eventi nel riminese: danza, concerti e ospiti big

La costa e l’entroterra diventano i palcoscenici naturali per ospitare i 160 eventi della 16esima edizione de La Notte Rosa, con grandi nomi della musica e della cultura e tanti eventi per tutta la famiglia, nel totale rispetto delle norme di sicurezza, con prenotazione obbligatoria e accessi contingentati. Una kermesse che durerà una settimana e non un solo weekend. Dal 2006 è uno degli eventi clou dell’estate italiana, un appuntamento che si rinnova ognia anno e si adegua ai tempi e modi del Coronavirus, ma non rinuncia a regalare “finalmente un sorriso”, come recita il claim. Tra il 26 luglio e il 1 agosto spazio agli “invitati” al Capodanno dell’Estate Italiana, ora diventato “Pink Week” che si apre lunedì a Rimini con uno dei nomi di punta della danza, Kledi Kadiu, e si chiude domenica 1 agosto con Riccardo Fogli all’alba sulla spiaggia di Riccione e il compositore e musicista Remo Anzovino al tramonto sull’Appennino Forlivese, a San Piero in Bagno. Tra i due appuntamenti, un’intera settimana di musica e intrattenimento con tanti protagonisti illustri, da godersi anche grazie ai pacchetti soggiorno ad hoc proposti dagli operatori turistici.

"La Notte Rosa è passata attraverso quindici anni in cui il turismo è cambiato sostanzialmente - commenta l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini- mantenendo inalterata la sua identità e il suo obiettivo: regalare una notte bella, per tutti, ricca di emozioni e gioia. L’attenzione su questa 16a edizione, come già nello scorso anno, sarà altissima, per garantire al pubblico quel sorriso sereno che è simboleggiato dall’immagine ufficiale e dal claim di quest’anno. Come la Romagna ha spesso dimostrato in passato, ci reinventiamo per adattarci ai tempi attuali imposti dal Coronavirus, ma senza rinunciare a offrire quel pizzico di serenità che il Paese, ora più che mai, si merita".

Zoom sugli eventi in Romagna

Quest’anno alla Pink Week, solo per citarne alcuni, Enzo Iacchetti (Rimini, 27 luglio), Orchestra di Piazza Vittorio (Cesena, 28 luglio), Sottotono, Dotan e Lorenzo Fragola con AKA7even (per RDS Estate a Rimini, rispettivamente il 29, 30 e 31 luglio), Arisa (Cesenatico, 29 luglio), Zen Circus (Verucchio, 29 luglio), Modena City Ramblers con Dario Vergassola (Santarcangelo di Romagna, 29 luglio), Vittorio Sgarbi che “racconta” Federico Fellini e Guido Cagnacci, Morgan e gli Extraliscio (Rimini, 30 luglio), Mahmood, Noemi e Carl Brave (per Deejay on Stage a Riccione, 30 luglio), Piero Pelù (Gatteo Mare, 30 luglio), Giusy Ferreri (Misano Adriatico, 30 luglio), Mirko Casadei (Santarcangelo di Romagna, 30 luglio), Paolo Cevoli (Vergiano di Rimini, 30 luglio), “The Legend of Morricone” dell’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno (Riminiterme, 31 luglio all’alba), Diodato (Rimini 31 luglio), Bugo (Coriano, 31 luglio), l’omaggio di Elio a Enzo Jannacci (Cervia, 31 luglio), Riki con Astol (Bellaria, 1 agosto) e Pupi Avati (Ravenna, 1 agosto). E poi tanti appuntamenti dedicati alla danza, eventi pensati per i più piccoli, intrattenimento, cultura, enogastronomia, monumenti ed edifici illuminati di rosa, l’immancabile spettacolo di fuochi d’artificio a mezzanotte lungo tutta la Riviera Romagnola (venerdì 30 luglio), e motori “in rosa”. Sì, perché tra il 29 luglio e il 1 agosto il Misano World Circuit ospiterà la Women’s European Cup, il primo Campionato Europeo Femminile su moto di 300 cc di cilindrata, con sessioni di prove e gara (sabato 31) in notturna. La giovane e velocissima pilota spagnola Maria Herrera indosserà per l’occasione un casco personalizzato Notte Rosa, che andrà al vincitore di una lotteria ad estrazione che si terrà sabato sera, ed il cui ricavato sarà interamente devoluto alla ricerca per le cure del tumore al seno (biglietti acquistabili su https://www.misanocircuit.com/biglietteria/civ2/).

Nel Riminese un tuffo nella musica

Quinto appuntamento del Verucchio Music Festival di Verucchio giovedì 29 luglio in Piazzale Battaglini, sul sagrato della Chiesa Collegiata, con gli Zen Circus (ingresso € 34,50, info: palillo@paolopagliarani.it).

RDS 100% Grandi successi sceglie nuovamente Rimini come tappa d’onore per il suo Live Estate 2021, un programma in diretta dal nuovo Belvedere di Piazzale Kennedy: giovedì 29 luglio ospiti per uno showcase i Sottotono, venerdì 30 Dotan ed il 31 Lorenzo Fragola & Aka7even (prenotazioni https://www.visitrimini.com/rds-100-grandi-successi/).

Giovedì 29 luglio i Modena City Ramblers saranno accompagnati dalla comicità di Dario Vergassola allo Sferisterio di Santarcangelo, un concerto alle ore 21 ad ingresso libero (obbligatoria la prenotazione al 334/6628192) che si inserisce nella ventiduesima edizione de La Milanesiana. La manifestazione di Elisabetta Sgarbi sarà poi a Piazzale Fellini di Rimini, venerdì 30 luglio, con prologo musicale di Morgan, Vittorio Sgarbi e la sua lectio su Federico Fellini e sul pittore seicentesco Guido Cagnacci, ed infine concerto degli Extraliscio che presenteranno i brani del nuovo album "È bello perdersi" (ingresso su prenotazione fino a esaurimento posti su www.ciaotickets.com/biglietti/morgan-extraliscio-vittorio-sgarbi-rimini. Trasmesso anche in streaming sul canale la Milanesiana). A Riccione venerdì 30 luglio, Mahmood, Noemi e Carl Brave, con la regia di Rudy Zerbi scalderanno Piazzale Roma inaugurando l’edizione 2021 di Deejay On Stage, il format alla ricerca dei talenti musicali di domani.

Venerdì 30 luglio Giusy Ferreri salirà sul palco in Piazza della Repubblica a Misano Adriatico. Il sabato di Pink Week risuona di musica sin dall’alba sulla spiaggia di Riminiterme con il concerto “The Legend of Morricone”, un emozionante omaggio alle musiche dell’immortale compositore dell’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno (evento gratuito fino a esaurimento posti). La sera del 31 luglio, a Rimini, salirà sul palco di Piazzale Fellini Diodato, accompagnato da una super band tra i cui componenti figura anche Rodrigo D’Erasmo degli Afterhours al violino (posti limitati prenotabili su www.ciaotickets.com fino a esaurimento). In contemporanea, sulle colline riminesi, Bugo si esibirà in un concerto in acustico a Coriano all’Arena Parco dei Cerchi (Ingresso libero, Info 329 419 9387, www.terredicoriano.it).

Il 1 agosto accoglierà il sorgere del sole alle 05.30 con “Albe in controluce - Le Dolce Vita”, special guest Riccardo Fogli alla Bahia Antigua spiaggia 20 di Riccione. Anche Bellaria-Igea Marina saluta la Pink Week con il concerto di Riki con Astol, gli idoli dei teen agers, al Piazzale Capitaneria di Porto (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Info: 0541 346808 - info@fondazioneverdeblu.org).

Omaggio al Liscio

Venerdì 30 luglio Mirko Casadei farà tappa a Santarcangelo di Romagna con il suo “Balamondo World Music Festival”, rassegna legata a musica, ballo, territori, che mette al centro la musica popolare e il ballo tipico della terra romagnola avvalendosi anche della presenza di ospiti di grande spessore allo Sferisterio. Ingresso libero con posti contingentati e prenotazione obbligatoria al 334/6628192.

Cultura e intrattenimento

A Rimini una serata di improvvisazione e interazione con il pubblico, martedì 27 luglio all'Arena del Mare, in cui il tv man Enzo Iacchetti presenta “Non è un libro”, un flusso di pensieri autopubblicato dal conduttore durante i mesi di lockdown (ex colonia Enel - viale Regina Margherita, 26, ingresso gratuito fino a esaurimento posti). Venerdì 30 luglio primo appuntamento di “La Terrazza Dolce Vita”, il ciclo di salotti en plen air ideati da Simona Ventura e Giovanni Terzi e ospitati nel giardino del Grand Hotel di Rimini, con una gloria della musica italiana, Fausto Leali, seguito sabato 31 da Bobby Solo e domenica 1 agosto dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith (ore 18.00, ingresso gratuito su prenotazione scrivendo a congressi@grandhotelrimini.com).

La danza protagonista

Lunedì 26 luglio alla Darsena di Rimini alle 21.30 speciale Galà di Danza: Kledi Kadiu presenta gli amici e colleghi ballerini di una vita in uno spettacolo di danza in omaggio a Rimini, città che è diventata la sua nuova casa da tre anni (ingresso a pagamento a partire da € 10 su circuito Liveticket). Ballo protagonista anche a Riccione, grazie a Red – Riccione Estate Danza - evento dedicato alla danza, in compagnia dei migliori coreografi e insegnanti del panorama europeo. Dal 26 al 29 luglio, il Palazzo dei Congressi ospiterà le giornate di studio e anche numerosi workshop e show per formare e incoraggiare i ballerini nelle loro migliori esibizioni. Giovedì 29 luglio, sarà invece piazzale Ceccarini ad ospitare l’evento più atteso dal pubblico, il concorso internazionale "DanceXperience", volto a premiare i migliori talenti nella ricerca interpretativa e coreografica della danza classica, moderna, contemporanea (serata aperta al pubblico a ingresso gratuito: posti limitati, contingentati e su prenotazione: info: tel. 059 225940, prenotazioni@cruisin.it). Dal 28 al 30 luglio a Riccione torna anche il MC Summer 2021: tra gli appuntamenti più seguiti, il Crew Contest, la spettacolare occasione di sfida, confronto e condivisione per i ballerini provenienti da tutt’Italia, in programma in Piazzale Ceccarini (ingresso libero, posti limitati su prenotazione, info e prenotazioni: tel. 059 225940, prenotazioni@cruisin.it).

Pink week per i più piccoli

Martedì 27 la Pink Week si apre con il sorriso dei più piccoli, grazie alla 31esima edizione del Festival dei Burattini a Santarcangelo, all’interno del programma “Sferisterio per i bimbi”. La Compagnia Tanti Cosi Progetti di Danilo Conti e Antonella Piroli entrerà in scena con "La gallinella rossa" spettacolo adatto per adulti e bambini a partire dai 3 anni (inizio ore 21.15, ingresso libero con prenotazioni all’indirizzo email focus@focusantarcangelo.it). Venerdì 30 e Sabato 31 luglio colorata parata di carri per il Carnevale in Rosa a Igea Marina (ore 21) e Notte Rosa dei Bambini a Bellaria, con i simpaticissimi Cartoons di Titti & Silvestro che sfileranno per il centro di Bellaria per incontrare tutti i loro fans.

Mangiafuoco, giochi e musica

Venerdì 30 luglio la spiaggia di Rimini dalle ore 20 regala “Un mare… di rosa” diventando palcoscenico “open space” e diffuso per spettacoli, mangiatori di fuoco, musica e degustazioni. 7 km di spiaggia, dal porto a Miramare (dal bagno 1 al bagno 150) illuminati da un filo unico di luci, poste a pochi metri dall’acqua, per segnare il percorso che guida gli ospiti in una lunga passeggiata che congiunge il Porto a Miramare (la serata si concluderà ammirando lo spettacolo di fuochi d’artificio in contemporanea su tutta la Riviera). Sabato 31 luglio, dal pomeriggio, alla Piazza sull’Acqua a pochi passi dal Ponte di Tiberio di Rimini, “Privacy on the Road”, la prima festa dedicata alla protezione dei dati personali: giochi interattivi per bimbi e ragazzi, mototerapia con i piloti Manuel Reggiani e Vanni Oddera dedicata alle persone con disabilità, “aperiprivacy” e in serata spettacolo con esperti informatici, professionisti del settore, video e collegamenti in diretta con artisti ed esponenti del mondo culturare, politico e giornalistico (iscrizione gratuita su www.eventbrite.it/e/biglietti-privacy-on-the-road-161060256563, info: tel 0541-1798438, cell. 347-5244264 segreteria@associazionedirittiprivacy.it).