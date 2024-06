Un grande flashmob collettivo per far ballare la Romagna al ritmo di Weekend Dance

Un solo desiderio: ballare. Sarà questa la parola d’ordine dell’edizione 2024 della Notte Rosa – Weekend Dance, in programma dal 5 al 7 luglio prossimi. Alle 18.00 in punto di sabato 6 luglio scatterà l’ora X. La Romagna intera, dalla costa fino all’entroterra, sprigionerà un’ondata di energia positiva che contagerà centinaia di migliaia di persone. Tutti quanti saranno invitati a scendere in strada, nelle piazze, nelle spiagge, sui lungomari e nelle arene, sciogliendo le briglie della fantasia e liberando la propria personalità attraverso il ballo.

Un grande flash mob collettivo per celebrare il “Weekend Dance”, la voglia di muoversi, saltare, danzare e cantare, che trascinerà nel vortice del divertimento giovani, famiglie, anziani e bambini.

Dove si balla

In 10 località, sotto la guida di esperti ballerini, saranno indicati i passi da eseguire: a Ballaria Igea Marina al Polo Est Village in via Panzini, a Cattolica in piazza Primo Maggio, a Cervia in piazzale Evangelisti (sotto la Torre di San Michele), a Cesena in piazza della Libertà, a Comacchio al Lido Estensi in viale Carducci angolo viale dei Pini, a Forlì in piazza Saffi, a Misano in piazzale Roma, a Riccione in viale Ceccarini 80, a Rimini in piazzale Kennedy e a Sarsina in piazza Plauto. Non importa essere esperti, l’obiettivo è divertirsi insieme.

Un popolo intero, quello della Notte Rosa, si metterà in moto per celebrare, con vitalità ed energia, il Capodanno dell’estate. La Romagna si trasforma così nella pista da ballo più grande d’Italia con un tormentone destinato a diventare virale sui social network, un invito a scatenarsi a ritmo di musica che sarà amplificato da maxischermi e palcoscenici a cielo aperto: semplici movenze che ognuno potrà interpretare come meglio crede unendosi al flusso che invaderà ogni luogo della Romagna.

Il brano

Il tutto sulle note di “Weekend Dance”, appositamente realizzate da Moreno il Biondo con Claudio Cecchetto e la collaborazione di altri dj, per La Notte Rosa. Un brano dance che lancia un messaggio di allegria e condivisione per celebrare lo spirito festoso e accogliente del territorio.

La Romagna celebra in questo modo la danza come linguaggio del corpo che unisce e diventa il volano perfetto per promuovere l’internazionalizzazione della Notte Rosa; una danza che fa bene alla salute, fisica e mentale, portando benessere ed armonia. Tutti sono invitati a partecipare a questo evento collettivo.

Dal 20 giugno, sul sito e sui social de La Notte Rosa è online il video tutorial, con la coreografia curata da Alessia Molinari di Cruisin’Arts e i ballerini che danzano al ritmo di “Weekend Dance” presentando il balletto del flash mob a cui tutti potranno fare riferimento per imparare i passi. In tutta la grafica dedicata al flash mob è presente il QR Code di atterraggio atterrare alla pagina