Dagli Stati Uniti alla Romagna: torna in Riviera e apre un "messicano". Pau dei Negrita testimonial

Il mondo della ristorazione ha subito una rivoluzione da quando, nel lontano 1997, l’imprenditore emiliano-romagnolo Umberto “Ice” Ferri, personaggio alquanto rinomato nel panorama dell’intrattenimento notturno degli anni Novanta, precursore di mode e tendenze, diede i “natali” a Misano Adriatico al “Transilvania rock horror café”. Una tipologia di ristorazione alternativa e nel tempo diffusa in tutta la Penisola, destinata a riscuotere grande successo e consenso; ad uso e consumo di persone amanti del ”gusto” horror ma anche di musica rock, metal, dark.

Conclusasi questa “macabra” esperienza tra bare, teschi e pipistrelli, l’avanguardista impresario scelse di spingersi oltreoceano per intraprendere una nuova sfida imprenditoriale (anzi due). E oggi, là dove un tempo sorgeva il “santuario musicale” rock, alternative e avanguardista della città, l’imprenditore sceglie di fare ritorno a Misano Adriatico, arricchendo così l'offerta gastronomica della città con il ristorante di cucina messicana “El Mexicali”.

Così, dagli Stati Uniti "Ice" fa ritorno in Romagna pronto a “prendere per la gola” la città con una “piccante” proposta culinaria, il tutto sotto l’attenta direzione e supervisione di una brigata altamente selezionata e proveniente direttamente da Città del Messico.

Nella giornata di venerdì (12 maggio) El Mexicali "taglierà il nastro" di questa nuova avventura, con la quale intende "ingolosire i bollenti buongustai" tra tacos, enchilada, fajitas e oltre 50 tipologie differenti di tequila.



Ma non è tutto. Per l’occasione, l’imprenditore riminese ha scelto di essere accompagnato per la serata inaugurale del nuovo locale da un caro amico e suo testimone di nozze: l’artista Paolo Bruni, o meglio “Pau”, la voce e fondatore del gruppo musicale dei Negrita. Per l'occasione, l'artista, tra pietanze dal sapore latino e "pungente" offrirà a tutti coloro che interverranno all'evento inaugurale un momento musicale d’eccezione, regalando così ai buongustai ed "Ice" un deejay set “bollente” ed euforico, a base di patchanka stile Manu Chao.