Sarà come prendere un caffè in un film, apre un nuovo bar dedicato al cinema e a Fellini

Una nuova insegna è pronta ad illuminare e "prendere per la gola" la città, delle svariate tipologie e declinazioni di una tra le bevande più apprezzate e consumate nel Bel Paese e nel mondo: il caffè. Espresso, decaffeinato, d'orzo, corto, lungo, macchiato, queste sono soltanto alcuni tra i "prodotti" con cui sarà possibile concedersi una pausa golosa all'interno degli spazi de "Le Cinéma Café".

Appartenente alla catena laziale di caffetterie incentrate attorno al settore cinematografico, il marchio è stato capace nel tempo di distinguersi con successo all'interno del panorama Food&Beverage italiano e nonostante il periodo storico di forte incertezza, segnata da costi di gestione sempre più elevati e concorrenza di vario genere, con l'apertura del nuovo punto vendita (21°, con un fatturato di oltre 5,8 milioni di euro), l'imprenditore Roberto Massarone "scommette" sulla città di Rimini.

Un universo commerciale, dunque, in perpetua espansione e che, al di là dei riferimenti negli ambienti dei propri numerosi punti vendita, non poteva mancare un richiamo diretto con la Settima Arte: a tal proposito, Le Cinéma Café è stato sponsor al "Festival del Cinema di Venezia", vandando collaborazioni e partnership anche in produzioni cinematografiche di particolare rilievo. Ma non è tutto, poichè la catena di caffetterie è attiva anche all'interno del panorama sportivo: infatti, da anni accompagna le imprese del pugile Michael Magnesi, campione italiano in carica dei pesi superpiuma e campione mondiale IBO.

Un'avventura imprenditoriale giovane ma dai tratti "familiari" nonchè storici: infatti, nel lontano 1989, Marco Massarone - padre del fondatore e manager del brand, Roberto - aprì in un'area di servizio a Fondi (provincia di Latina) il proprio snack bar. Un’attività rimasta aperta fino al 1998, e che il 23 maggio 2013, subì un cambiamento radicale all''interno della "trama" del proprio percorso commerciale attraverso l'intervento di Roberto Massarone, che tramite il proprio contributo ne tramutò interamente "il lieto fine", senza tuttavia tralasciare i tratti distintivi del marchio.

“Il nostro obiettivo - afferma Roberto Massarone - è quello di creare un luogo unico, dove la bellezza piace agli occhi e la dolcezza incanta l’anima, perché le persone non sono numeri, ma storie da raccontare. Per Rimini, abbiamo intenzionalmente scelto l’apertura del nuovo locale in una stagione che non è certo quella famosa dell’estate, e una location che dimostra il valore della città non soltanto nei propri tradizionali ambienti del centro cittadino. Per noi, insomma, Rimini è Rimini tutto l’anno. La nostra nuova concezione di fare caffetteria unisce il piacere dell’ambiente e la qualità di ogni nostro prodotto, offrendo anche un luogo nel quale si parla di cinema con conferenze e presentazioni. Proprio con questa filosofia, nel 2024 organizzeremo ne Le Cinéma Café di Rimini un “Evento Fellini”, per il quale abbiamo già preso contatti con il Comune di Rimini e il Fellini Museum”.

L'appetitosa attività intende "prendere per la gola" gli abitanti della città attraverso una variegata e gustosa selezione di preparazioni dolci e salate, apportando al tempo stesso anche un prezioso "contributo" alla comunità attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro. La ricerca costante di nuove figure da inserire all'interno del proprio team, non è altro che una conseguenza dello sviluppo costante del marchio.

Il taglio del nastro di questa nuova avventura imprenditoriale è previsto per sabato 18 novembre, sorgerà in via Popilia 219, da parte dell’assessore Mattia Morolli (in rappresentanza del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad).