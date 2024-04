Ogni giorno ricette diverse alla "lavagnetta", nuova gastronomia per dare più gusto a cittadini e turisti

Nuovi sapori per i cittadini e i turisti di Bellaria Igea-Marina. Da qualche giorno, nella città rivierasca, è infatti in attività la nuova gastronomia Vintage, in via Pascoli 33. Al locale, per il taglio del nastro, è intervenuto il sindaco di Bellaria Igea-Marino Filippo Giorgetti, che ha salutato la novità sottolineando come "si arricchisca l'offerta gastronomica della città".

La gastronomia è ubicata proprio di fronte al Vintage Cafè, anch'esso della titolare Adriana Giobbi. Proprio questa peculiarità dà la possibilità a chi acquisterà il cibo da asporto, di potersi sedere, se lo desidera, al tavolo del bar per poterlo gustare.

Cosa è possibile trovare?

"Sia la pizza al taglio che la classica rosticceria - spiegano alla gastronomia -. In particolare primi e secondi, sia di carne che di pesce, come la frittura. Poi i contorni. Prepariamo inoltre sughi sia di carne che di pesce già pronti ed insalate di mare. Abbiamo anche il pollo, comunque ogni giorno cambiamo in modo da avere una certa variabilità dei prodotti. I clienti possono trovare le pietanze del giorno sulla lavagnetta che aggiorniamo quotidianamente".

Quali sono i vostri prodotti di punta?

"Certamente i nidi di rondine e le lasagne, che sono ottime. Ma anche i fritti piacciono molto. Sia la frittura di pesce che le semplici patatine fritte".

Quali sono i vostri orari

"Siamo aperti tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10.30 alle 15 e della 17.30 alle 20".

Qual è la vostra cliente?

"Ci rivolgiamo sia ai residenti che ai turisti perché la zona dove siamo si presta".