La nuova gelateria invita i cittadini per un momento di dolcezza, i suoi gusti saranno tutti gluten free

Sabato, 20 aprile, aprirà le porte Cremeria Delmagno, il nuovo punto di riferimento per gli amanti del gelato a Riccione. Situata in Viale Dante 104/A, la gelateria è gestita dai fratelli Delmagno, Daniele e Ilaria, da anni gelatieri in tutta la Romagna. Cremeria Delmagno è il risultato di una lunga e appassionata storia di famiglia. "Da anni ci dedichiamo alla creazione di gelati artigianali e torte - racconta Daniele - e finalmente abbiamo deciso di dare vita al nostro progetto, per fare quello che ci piace e che ci viene bene: il gelato. Un prodotto semplice che però, nel nostro caso, ha una caratteristica speciale". Sì, perché Cremeria Delmagno realizza gelati rigorosamente gluten free.

I gelati senza glutine non si limitano ad essere una scelta salutare e adatta a chi soffre di celiachia, ma sono anche sinonimo di qualità. La selezione accurata degli ingredienti e l'attenzione ai dettagli nella preparazione dei gelati da parte di Cremeria Delmagno garantiscono un sapore pieno e avvolgente, che piacerà anche ai palati più esigenti. "Il nostro obiettivo è offrire a tutti un'esperienza genuina - fa eco Ilaria - nessuno dovrebbe rinunciare a un buon cono gelato. Da qui è nata l’idea dei gelati senza glutine".

Il giorno dell'inaugurazione, sabato 20 aprile, Cremeria Delmagno celebra con tutta la città un momento dolcezza. Per scoprire i gelati, i waffles e le torte e lasciarsi conquistare dalla bontà che solo Cremeria Delmagno può offrire, l'appuntamento è per le ore 17, a Riccione. Sarà un'inaugurazione indimenticabile.