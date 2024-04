Al supermercato nuovo corner per i biscotti e i prodotti solidali realizzati dai ragazzi di Ca' Santino

Biscotti e prodotti tipici di qualità e dall’anima solidale: sono quelli in vendita da oggi al Conad di Morciano, dove è stato inaugurato il nuovo spazio di vendita dei prodotti realizzati dalla cooperativa sociale Ca’ Santino di Montefiore Conca. I prodotti in vendita vengono realizzati nel laboratorio forno della cooperativa sociale, che opera dal 1997 a Montefiore Conca nella gestione di servizi diurni e residenziali accreditati rivolti a persone con disabilità. Grazie a questo tipo di iniziative gli ospiti diventano protagonisti di un settore che consente loro di esprimersi nella manualità e nell’acquisizione di competenze personali significative e, allo stesso tempo, di ricercare e garantire una produzione di qualità, dedicandosi con pieno amore e passione a questa occupazione.

L'inaugurazione

A tagliare il nastro c’erano il sindaco di Morciano, Giorgio Ciotti, e il sindaco di Montefiore Conca, Filippo Sica. Sono intervenuti l’amministratore delegato di Cia-Conad, Luca Panzavolta, il direttore di Ca’ Santino, Pierpaolo Frontini, e il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi. Erano presenti, tra gli altri, la presidente di Ca’ Santino, Meris Campolucci, il gestore del punto vendita Marco Maffi, socio della Sogeal, la responsabile dell’area di Rimini di Legacoop, Giorgia Gianni, il direttore Acquisti di CIA-Conad, Massimiliano Rossi, il responsabile Acquisti Food, Marco Mescolini, l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Cattolica, Nicola Antonio Romeo, e il presidente di Romagna Acque, Tonino Bernabè.



"Creare le condizioni affinché le imprese associate collaborino tra loro è uno dei principi chiave che ispirano l’azione di Legacoop Romagna e in questo caso lo raggiungiamo pienamente - dice il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi -. Da sempre Ca’Santino sostiene e afferma una cultura tesa all’inclusione sociale, grazie a tantissime attività ed esperienze educative che ogni anno si sono sempre più integrate con il territorio circostante. Siamo orgogliosi di questa iniziativa, che consente di valorizzare i loro prodotti all’interno della rete di un’altra realtà cooperativa da sempre vicina al territorio e dal cuore sociale come è Cia-Conad. È la conferma dell’attenzione dei nostri soci alle loro comunità, che si realizza ogni giorno con progetti in favore dei territori. Siamo particolarmente felici di ospitare e dare visibilità a dei prodotti così particolari e così carichi di significato, non solo per la loro alta qualità, ma anche e soprattutto per i valori di inclusione che esprimono".

"Un ringraziamento particolare – aggiunge il direttore di Ca’ Santino, Pierpaolo Frontini – ai soci del Conad, a Cia-Conad e a Legacoop Romagna che ci hanno affiancato in questo progetto. È la tappa importante un percorso che ha già portato all’apertura di una rivendita a Cattolica ed è ispirato al concetto di quella che chiamiamo la “vita operosa”, che impegna le nostre ragazze e i nostri ragazzi in attività che escono dalla finalità meramente assistenziale".

Il Conad di Morciano fa parte della rete di Commercianti Indipendenti Associati, la cooperativa di dettaglianti del sistema Conad, che copre l’area di Romagna, Marche, Repubblica di San Marino, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Milano e parte della Lombardia. Entrambe le cooperative — Ca’ Santino e CIA-Conad — sono associate a Legacoop Romagna.