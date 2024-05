Sulla Riviera 41 camere in puro stile scandinavo, apre i battenti un nuovo hotel che punta sull'hi-tech

Atmosfere scandinave, comfort, innovazione, con una spiccata digitalizzazione. A Rimini apre Homie Hotel, una nuova struttura del gruppo Lindbergh Hotels fondato da Nardo Filippetti. Il nuovo hotel nasce a seguito di un importante lavoro di riqualificazione dell’Hotel Naiade, uno storico hotel della riviera che ormai necessitava di importanti lavori di ristrutturazione. La struttura si trova in una posizione strategica, a Marina centro, a soli 3 minuti dal mare e dal Parco del Mare di Rimini - il grande progetto di riqualificazione del lungomare di Rimini – e grazie a tutta una serie di plus non indifferenti, Homie mira a diventare un nuovo punto di riferimento per tutta la riviera romagnola, una meta tra le più gettonate durante le vacanze estive e non solo, che attira numerosi turisti sia italiani che internazionali.

“Siamo molto orgogliosi di Homie” afferma Nardo Filippetti, Presidente di Lindbergh Hotels. “Questa new entry inaugura una nuova linea di prodotto per noi, che si fonda sulla totale digitalizzazione dei servizi. Viviamo in un mondo in continua evoluzione, ogni giorno è una sfida per noi e quindi eccoci qui con Homie, nato proprio dalla necessità di offrire al mercato un prodotto con eccellenti caratteristiche ad un prezzo super competitivo, considerata l’altissima qualità dei servizi che offre.”

Homie è stato inaugurato il 22 maggio alla presenza del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.

Un hotel innovativo

L’hotel si differenzia dalle strutture già presenti sul territorio per portare un nuovo concetto di ospitalità, del tutto digitalizzato e innovativo. Ancora prima di arrivare in struttura l’ospite può fin da subito immergersi nell’atmosfera digitalizzata che si respira da Homie: l’ospite, una volta scaricata l’app Homie, potrà selezionare e prenotare il tipo di camera di cui ha bisogno e pagare il soggiorno direttamente tramite app; una volta arrivato in struttura, non dovrà più passare dalla reception ma, tramite una chiave digitale, potrà accedere alla struttura.

Il grande minimalismo e l’essenzialità che contraddistinguono l’hotel si riflettono anche nelle 41 camere, ispirate ad uno stile nordeuropeo e più precisamente scandinavo e danese. Ogni stanza presenta un’elevata attenzione al dettaglio: sono stati scelti, per esempio, materassi di qualità premium alti 30 cm che garantiscono un’ottima qualità del sonno – aspetto molto importante per Lindbergh Hotels - mentre nei bagni sono presenti docce ampie e spaziose per offrire agli ospiti tutto lo spazio di cui hanno bisogno, le TV presenti in camera sono dotate di un abbonamento a SKY, che permettono agli ospiti di godersi i momenti di relax seguendo le proprie passioni anche in viaggio. Anche per quanto riguarda la colazione, Homie propone un’esperienza innovativa, grazie alla Breakfast Box Homie, un vero e proprio cestino della colazione contenente prodotti dolci e salati e succo d’arancia, per iniziare la giornata in totale serenità, con il solo rumore del mare in sottofondo.

Nelle aree comuni è presente un’ampia zona di co-living e co-working, aperta a tutti, non solo agli ospiti dell’hotel, dove i riminesi e i turisti in città potranno lavorare utilizzando una connessione rapida ed efficiente, socializzare e concedersi una pausa caffè grazie a Starbucks coffee station e food vending machine.

L’obiettivo di Homie è quello di intercettare anche una clientela business, che quando viaggia è sempre più attenta al dettaglio e ai comfort e che ricerca un soggiorno minimalista ma altamente efficiente ed è per questo motivo che Homie sarà un hotel con apertura annuale. Le grandi fiere che animano Rimini tutto l’anno, come la fiera del turismo TTG a ottobre, la rendono una città sempre attiva e Homie andrà a inserirsi proprio in questo grande panorama, catturando così l’attenzione di molti viaggiatori business.

Gli altri Lindbergh Hotels

La new entry rappresenta la prima struttura di Lindbergh Hotels in Emilia Romagna e si aggiunge agli altri hotel già presenti sul territorio nazionale: l’Excelsior SPA & Lido (5*), il Nautilus Family Hotel (4*) e il Charlie Urban Hotel (4*) a Pesaro, nelle Marche; La Meridiana Bleisure Hotel (4*) a Perugia in Umbria; il Grand Hotel San Pietro (5*L) di Taormina, il Sikania Eco Resort (4*) a Marina di Butera e il Modica Beach Resort (4*) a Marina di Modica, in Sicilia.