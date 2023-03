Dove una volta vendevano i vestiti ora nasce un nuovo ristorante, tra le specialità la piada di pesce

Una nuova insegna illumina la città. C'è chi scommette sulla zona del mare e sul turismo. L’offerta gastronomica del lungomare di Rimini è pronta ad arricchirsi con l’imminente apertura del ristorante “Romagna Mia” di proprietà dell'imprenditore Mirco Conti (ex titolare di un rinomato locale di Via Flaminia e proprietario di un locale a Rivazzurra). Mentre i dati continuano a parlare di attività che chiudono i battenti, dal commercio e in questo caso dalla ristorazione arriva una buona notizia in controtendenza.

La struttura, il cui taglio del nastro è previsto per venerdì 24 marzo, sorgerà in viale Regina Margherita 33 su un negozio d’abbigliamento dismesso da tempo e con i suoi 90 posti a sedere accoglierà ed esaudirà nella stagione estiva tutti coloro che vorranno concedersi una pausa “golosa”, assaporando una tra le pietanze tipiche della terra di Romagna: la piadina.

La scelta della proposta culinaria e del menù, non è casuale. "Siamo di Rimini, ci piace fare la Piada e rivisitarla un pò!”; con questa sincerità e spontaneità Mirco e "i suoi" intendono per l'appunto valorizzare e celebrare le ricchezze del nostro territorio (e del mare). Infatti, nell’offerta gastronomica di Romagna Mia si potranno trovare piadine che spazieranno da quelle tradizionali, tipiche della tradizione sino a quelle un pò più elaborate e ricercate come quelle di pesce. Ad arricchire poi la proposta culinaria, anche secondi piatti come fritti, calamari ripieni, spiedini e gratinati.