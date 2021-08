Oltre settanta auto storiche hanno sfilato alla "Coppa Città di Morciano"

Successo per la prima edizione della manifestazione che ha visto modelli di rara bellezza

Grande successo della prima edizione della Coppa Città di Morciano di auto storiche, che si è tenuta domenica ed è stata organizzata dalla Pro Loco e gestita da Roberto Tordi. Oltre settanta auto iscritte con modelli di rara bellezza hanno sfilato per le vie di Morciano, tra cui una Fiat 1100 cabrio del 1946 con alla guida l'ex Senatore Filippo Berselli. Alla partenza assegnato il numero 1 all’equipaggio Parma-Zarpellon con una Porche 912T per ricordare Maurizio Parma a cui è stato intitolato il memorial. Primo in classifica generale al n.25 Giustozzi su Autobianchi A112 E del 1972. Visto il successo gli organizzatori guardano già alla seconda edizione.