La fatina Lucilla e il pinguino Bilù star della Riviera

La star dei più piccoli, Lucilla, e il pinguino Bilù sono stati i protagonisti di un 25 aprile straordinario nei parchi Costa Edutainment. A Oltremare, il Family Experience Park, conferma la sua attrattiva nei confronti del pubblico delle famiglie con la star Lucilla, la “fatina” che con le sue baby dance ha raggiunto trecento milioni di visualizzazioni su YouTube. Un pubblico in visibilio ha applaudito e cantato le sue canzoni sullo sfondo della Laguna dei Delfini più grande e bella d’Europa. Tutto esaurito anche nell’Oltremare Theatre per il momento più atteso, quello del Meet&Greet. La YouTuber più solare del web ha instancabilmente dispensato sorrisi e autografato cartoline, facendo felici tanti bambini che poi si sono dedicati alla visita nel parco di Riccione, fra wallaby, rapaci, alligatori, foreste preistoriche e tante avventure, fra le quali il MegaGameLand, lo spazio per mille giochi firmato DinsiemE, realizzato in pianta stabile a Oltremare. Il programma per i 20 anni di Oltremare, aperto tutti i giorni, è ricchissimo di eventi formato famiglia: il prossimo appuntamento sarà il 1 maggio con Fraffrog, l’illustratrice che disegna su qualsiasi cosa trovi, il 2 giugno ci saranno Aurora e Ludovica, i DinsiemE torneranno il 14 luglio e il 25 agosto.

Il pinguino amato dai bambini

All'Acquario di Cattolica, invece, la star che ha catalizzato l’attenzione del pubblico, in occasione della Giornata Mondiale dei Pinguini del 25 aprile, è stata Bilù, il Pinguino di Humboldt insignito della Cittadinanza Onoraria di Cattolica. Bilù è ambasciatore della sostenibilità e dei progetti di tutela promossi dalla struttura Costa Edutainment. Durante la giornata, è stato presentato il nuovo progetto di conservazione del Pinguino africano, in collaborazione con Sancoob (Fondazione sudafricana per la conservazione degli uccelli costieri). I visitatori hanno potuto esplorare il percorso “Sulle Orme del Pinguino imperatore” e altre attrazioni uniche dell'Acquario, inclusa la mostra “Insetti Giganti XXL Edition”e Il Mondo dei Dinosauri.