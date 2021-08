Passa dal Riminese un cammino per ricordare Anita Garibaldi lungo 129 chilometri

Nasce il Cammino di Anita, un percorso di 129 chilometri in sette tappe fra San Marino e Mandriole nel ravennate, località in cui la moglie di Garibaldì si spense il 4 agosto 1849. Nota anche come l'eroina dei due mondi, la figura di Anita è stata al centro di una vita avvenurosa. Nasce in Brasile a Morrinhos e poi incontra Giuseppe Garibaldi, con cui condividerà la vita fino agli ultimi istanti.

Il progetto è partito simbolicamente lunedì 30 agosto 2021, nel 200esimo anniversario della nascita della “eroina dei due mondi”. Un progetto che ha per capofila il Comune di Verucchio, il sostegno di Visit Romagna e della Repubblica di San Marino e coinvolgerà tutti i Comuni e i soggetti parte dell’iniziativa “Due Mondi e una Rosa per Anita” e quelli attraversati dal cosiddetto Scampo.

La rievocazione storica si è tenuta lunedì con una giornata all'insegna delle suggestioni: i rappresentanti delle istituzioni hanno compiuto la prima tappa da San Marino a Verucchio, fatto una sosta pranzo con collegamento con il Senato Brasiliano in seduta celebrativo, raggiunto il Ravennate in pullman e fatto gli ultimi km al Capanno Garibaldi e alla Fattoria Guiccioli in cui morì.

Alla partenza sul Monte Titano, lunedì erano presenti la sindaca di Verucchio Stefania Sabba, il segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati, l’ambasciatore di San Marino in Brasile Filippo Francini e quello nella Repubblica Dominicana Giovanni Francesco Ugolini, Giampaolo Grilli del Comitato Scientifico di Una Rosa per Anita che ha letto un messaggio del prefetto municipale di Laguna in Brasile, l’assessore al turismo del Comune di Aprilia Alessandro D’Alessandro, rappresentanti di Verucchio Cammina in Wellness e Marco Zambelli dell’Asd Zambo Trekking già al lavoro per mappare e geolocalizzare l’intero percorso. Oltre a due esponenti delle associazioni garibaldine in rigoroso costume d’epoca.