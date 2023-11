La Pasticceria della città "prende per la gola" il Gambero Rosso, riconfermando l'ambito riconoscimento

Attraverso la pubblicazione della 13° edizione della guida "Pasticceri e Pasticcerie d'Italia 2024", la realtà gastronomica e dolciaria della Penisola ha assunto un nuovo volto.

La "ghiotta" graduatoria, ideata dal celebre e rinomato gruppo editoriale del Gambero Rosso, vuole essere un punto di riferimento per i "più golosi" ed offrire ai propri utenti un "suggerimento" sulle eccellenti realtà dolciarie presenti a livello nazionale dove concedersi “una piacevole esperienza gastronomica”.

Tra le realtà concorrenti nel BelPaese, la rinomata "guida" ha gratificato oltre 650 insegne, delle quali oltre alle squisitezze dolciarie è stato riconosciuto anche il "gradimento" circa gli ambienti ed il servizio: locali storici, raffinati ed eleganti si mescolano a proposte contemporanee e più "fresche", ma altrettanto accoglienti e curate.

Tra le "eccellenze" dolciarie concorrenti a livello nazionale e tra le insegne "premiate" presenti in provincia di Rimini, la Pasticceria Tommasini di Riccione è stata in grado di "prendere per gola" la prestigiosa rivista gastronomica al punto tale da riconoscerne l'ambita menzione e la valutazione delle "Due Torte" di cui Francesco Tommasini, titolare della Pasticceria situata in Viale Ceccarini, si è detto entusiasta.

"Essere riconfermato tra le 650 eccellenze italiane selezionate è un onore, e lo è ancora di più riconfermare le due torte", ha dichiarato. "Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio e testimonia il nostro impegno nel creare dolci di alta qualità, con amore e passione per le materie prime".

Pasticceria Tommasini, anno dopo anno, edizione dopo edizione, continua a farsi notare dalla giuria di Gambero Rosso, adesso anche per l'ampliata offerta di gelateria e caffetteria. La selezione è basata su criteri severi e rigidi, che abbracciano la qualità dei dolci proposti, l'innovazione nelle ricette, l'utilizzo di ingredienti di prima scelta e l'eccellenza del servizio offerto, oltre che lo stile comunicativo.

La realtà dolciaria riccionese e così il talent del titolare Tommasini sono state premiate con la "golosa valutazione" per mezzo del "buon gusto nel progetto di pasticceria contemporanea [...] che unisce la cura per l'estetica all'approccio goloso di ogni ricetta". Tra le creazioni imperdibili che vengono citate ci sono i maritozzi, i bomboloni, i croissant e le veneziane. "Sempre convincenti i mignon" continua l'autore della recensione. Una menzione speciale va alle tartellette, ai choux e ai macaron, ma non sono da meno torte e monoporzioni moderne. "Su tutte Enigma", si legge, un mignon con base di frolla, ganache alle arachidi salate, mousse alla vaniglia e glassa al cioccolato bianco, uno dei cavalli di battaglia del piccolo laboratorio riccionese. Tutte le creazioni sono curate nei minimi dettagli e personalizzate secondo le esigenze dei clienti. Ma non mancano nemmeno, soprattutto a Natale e a Pasqua, alcune novità. I dolci tipici della tradizione italiana, rivisitati in chiave contemporanea, come i panettoni a lenta lievitazione, sempre diversi per farcitura, le colombe, le torte personalizzate, la pasticceria moderna e le monoporzioni.