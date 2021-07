"Pasticcerie in villa", le dolci tentazioni conquistano la Perla Verde

Appuntamento a Riccione con l'evento "Pasticcerie in villa", iniziativa del Comitato d’Area Viale Ceccarini, patrocinata dal Comune in programma per domenica a Villa Mussolini, dalle 7 alle 14. A commentare positivamente l'iniziativa è Stefano Caldari, assessore Turismo Sport Cultura Eventi. "Vivere le ville storiche di Riccione anche attraverso i suoi splendidi giardini è uno degli obiettivi che ci siamo prefissi come amministrazione assieme alle associazioni culturali e alle diverse realtà del nostro territorio - afferma l'assessore - Aprire i cancelli e renderle fruibili sempre più frequentemente ai riccionesi e naturalmente ai turisti, dai quali stiamo avendo un ottimo riscontro in termini di presenze e apprezzamento, è importante per valorizzare i nostri gioielli storici dando spazio anche ai buoni progetti dei privati".

Caldari ribaldisce quindi l'importanza dell'evento con la pasticceria d’eccellenza locale dove sono valorizzate attività commerciali riccionesi che hanno la possibilità di proporre al pubblico prodotti artigianali e di qualità. "Villa Mussolini sarà una cornice perfetta, sede peraltro della mostra fotografica dedicata ai bagnini riccionesi e alle tradizioni balneari Cabine! Cabine! aperta in orari serali fino al 5 settembre".