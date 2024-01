Perché la Befana porta il carbone? Origini e curiosità sulle "abitudini" dell'adorabile vecchietta

Perché la Befana porta il carbone?

Una delle caratteristiche più curiose relative alla figura della Befana è il fatto che doni carbone ai bambini cattivi. Ma da cosa nasce questa usanza? Secondo alcuni studiosi, alcuni riti antichi consistevano nel bruciare fantocci come simbolo di rinnovamento. La cenere rappresenterebbe quindi una sorta di purificazione, sarebbe un simbolo della fine dell’anno appena trascorso, ma anche dell’inizio di un anno nuovo e pieno di opportunità.

Attualmente è l’Italia a essere il Paese dove la tradizione della Befana è più forte e sentita. Molte sono le feste locali dove si celebra questa curiosa figura, tra cui la festa della Bazara in Liguria e la festa nazionale della Befana a Urbania, nelle Marche.

Perché la Befana ha le scarpe rotte?

L’aspetto tradizionale della Befana non è affatto casuale e si rifà proprio a queste antiche tradizioni pagane. Questa figura femminile infatti è il simbolo del passaggio dall’anno vecchio a quello nuovo. Per questo è rappresentata come una vecchia: la sua vecchiaia simboleggia la morte dell’anno passato. I suoi doni sono un auspicio per l’anno nuovo, nella speranza che sia buono e fortunato.

Per questo, ancora oggi la Befana è vecchia, rugosa, con i capelli bianchi. Indossa scarpe rotte e vestiti brutti e rattoppati, quasi degli stracchi. E la tradizionale scopa da dove viene? È un richiamo all’antichissima tradizione di Diana e delle altre dee della fertilità che volavano sopra i campi.